Druhé kolo mělo za dvě sekundy skončit a Jiří Procházka ležel na plátně. Novozélandský polotěžkovážník Navajo Stirling ho v hlavním zápase v Kataru dorazil pravou rukou v čase 4:58. Tehdy ještě nikdo nepočítal, co to udělá s pořadím celé divize. Teď se to spočítat dá: na oficiální stránce UFC se aktualizovala část Meta UFC Rankings a Stirling v ní stojí přesně o jedno patro nad mužem, kterého knockoutoval. Redakce MMAmag postavila vedle sebe stav toho výpisu před turnajem a po něm a dopočítala, kdo z katarského večera vyjel nejvýš.
Dvě sekundy, které Procházku stály víc než zápas
Turnaj UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling se odehrál 21. listopadu 2026 v Kataru pod hlavičkou UFC, americké organizace smíšených bojových umění. Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg), nastoupil poprvé od dubna 2026, kdy prohrál titulový zápas s Carlosem Ulbergem. Do Kataru šel s bilancí 32-6-1, odcházel s 32-7-1; Stirling zůstal neporažený a z bilance 11-0 má 12-0.
Ve zrcadleném zápisu statistik vycházejících z UFCStats, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí u Stirlinga 48 přesných signifikantních zásahů z 94 pokusů, u Procházky 23 z 45. Knockout po úderu pravou rukou ve 2. kole v čase 4:58 potvrzuje oficiální bodovací výpis, který zveřejnilo UFC, i průběžný zápis na Sherdogu.
Čísla v Meta rankingu UFC ale ukazují něco, co samotný výsledek neprozradí: Stirling se nepohnul o jedno místo, ale rovnou o čtyři.
Výtah v polotěžké divizi jel oběma směry
Redakce MMAmag porovnala část Meta UFC Rankings na oficiální stránce UFC ve stavu před turnajem a ve znění k 24. listopadu 2026. Procházka spadl ze 3. na 4. místo, Stirling vyjel ze 7. na 3. Jeho skok je čtyřnásobkem Procházkova propadu, a přesto se oba minuli o jediné patro. Nejhůř dopadl Dominick Reyes, který klesl ze 4. na 6. příčku, elitní sedmičku nově uzavírá Khalil Rountree Jr.
|Bojovník
|Před UFC Qatar
|Po aktualizaci
|Navajo Stirling
|7.
|3.
|Jiří Procházka
|3.
|4.
|Dominick Reyes
|4.
|6.
Jedna výhrada k tomu patří. Tahle čísla platí pro algoritmický Meta ranking. V tradičním mediálně hlasovaném rankingu na téže stránce byly před turnajem pozice jiné, Procházka 2. a Stirling 5.
Mezi Stirlingem a pásem stojí míň lidí, než to vypadá
ANALÝZA Dvě jména před sebou zní jako dvě a v číslovaném pořadí to sedí: Alex Pereira a Magomed Ankalaev. V témže výpisu UFC redakce MMAmag ověřila, že šampion Carlos Ulberg je veden mimo číslovanou patnáctku, nad ní. Mezi vyzyvateli má tedy Stirling před sebou dva muže, k pásu ale stojí ještě třetí.
Neporažený bojovník, který v hlavním zápase ukončí bývalého titulového vyzyvatele, je pro matchmaking nejlevnější cesta k nové tváři. Jenže tahle linka drhne. Oficiální materiál UFC před turnajem popsal Stirlinga jako člena aucklandského týmu City Kickboxing a připomněl, že ze stejné haly vyšel i šampion Ulberg; podle téhož textu si lze jen těžko představit, že by proti sobě chtěli nastoupit.
Stirling je tak v pásmu, kde se o titulu mluví, ne nutně v tom, kde ho dostane hned. Procházka zůstává vysoko, jenže čtvrté místo samo o sobě negarantuje nic.
Polotěžká váha přitom nebyla jediná divize, které katarský večer přepsal pořadí. V dalších se posunuli muži hned o několik míst.
Katar nepřepsal jen Procházkův řádek
Největší skok večera nepatří Stirlingovi. Argentinec Kevin Vallejos přebodoval v pérové váze do 66 kg Aljamaina Sterlinga, jehož jméno se s tím Navajovým plete snadno, jednomyslným rozhodnutím rozhodčích 30-27, 30-27 a 29-28. V Meta rankingu vyskočil z 10. na 3. místo, tedy o sedm pater. Před ním zůstali Movsar Evloev a Diego Lopes, Sterling klesl ze 4. na 6. a šampionem divize je dál Alexander Volkanovski.
Kyoji Horiguchi po jednomyslném rozhodnutí nad Asu Almabajevem poskočil o jedno místo na 6. příčku muší váhy do 57 kg, Ikram Aliskerov po výhře nad Jaredem Cannonierem o dvě místa na 9. příčku střední váhy do 84 kg.
V Kataru tak vyjelo nahoru hned několik výtahů. Ten jediný, který zajímá české fanoušky, jel o patro dolů, a rozhodnutí, co s tím, má Procházka před sebou, ne za sebou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková