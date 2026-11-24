Plzeňský Žemlička po necelé minutě hry usedl na trestnou lavici a vydržel tam 23 vteřin. Domácí v přesilovce vyhráli buly po pravici brankáře Malíka a puk se dostal k Bellovi, jenž střelou z prostoru mezi kruhy otevřel skóre. Brzy šel pykat také Schleiss, ale Jihočeši tentokrát promarnili početní výhodu. Podobně si počínali hosté při vyloučení Nedorosta. V oslabení naopak Ordoš prokličkoval až před Malíka, ale nezvýšil náskok.
Na začátku další přesilovky Motoru zahrozil Hoch nebezpečnou střelou z vrcholku kruhů, marně však diváci čekali na více šancí. V závěru úvodní části se ještě prezentoval českobudějovický kapitán Kundrátek nápřahem z levého kruhu.
Druhá třetina s výjimkou několika momentů patřila Západočechům. Hráli aktivně, vytvářeli si tlak, permanentně zaměstnávali Kloučka v českobudějovickém brankovišti. Obrovskou příležitost ve 26. minutě nevyužil Teplý, jenž po dlouhém pasu z vlastního pásma jel sám od útočné modré čáry. Jeho střelecký pokus zastavila tyčka.
V polovině základní hrací doby zkusili Olesen s Lantošim pozvednout prapor domácího týmu, ale nikdo nenavázal na jejich útočnou akci. Po špatném střídání Motoru jeli Plzeňané dva na jednoho, Měchurovo zakončení ještě zlikvidoval Klouček, ale v následné situaci neudržel kotouč a Ville Petman ho protlačil pod jeho betony za brankovou čáru. Nedlouho před druhou sirénou se Schleiss a Mikko Petman ocitli sami před českobudějovickým brankářem, stav zůstal nerozhodný.
Vedení na stranu Plzně překlopil pouhých 15 vteřin po zahájení třetí části Schleiss, jenž skóroval střelou zdálky při zakrytém výhledu Kloučka. Domácí se trochu probudili, o střelbu se pokusil Kundrátek, po něm Koláček, ale z protiútoku zahrozil i Teplý. Marná byla potom snaha Jihočechů při vyloučení Mikka Petmana. Alespoň nabrali tempo. Vyrovnat mohl v 50. minutě Bulíř, promáchl však u levé tyčky po přihrávce od Štencla.
Nejproduktivnější českobudějovický obránce se prosadil o chvíli později, střelou z mezikruží umístěnou k levé tyčce zařídil vyrovnání. Náskok Plzni nedokázal vrátit Ville Petman, který se protáhl až před domácího gólmana, ale tam skončila jeho akce. Podařilo se to Schleissovi po střele z pravého kruhu, když předtím domácí nedokázali vyhodit puk a obránce Nedorost přišel o hůl. Při power play se domácí už radovali z vyrovnání, ale rozhodčí rozpažil.
Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Bell (Lantoši, Štencel), 52. Štencel (Lantoši, N. Olesen) - 35. V. Petman (Robertson, Schleiss), 41. Schleiss (M. Petman), 58. Schleiss (Žemlička, Teplý). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Maňák. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 5784.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Štencel, McCormack, Nordsäter, V. Nedorost, Vráblík, Kachyňa - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bulíř, Ordoš - Pour, Bell, M. Hejduk - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - Humeník. Trenér: Róbert Petrovický.
Plzeň: N. Malík - Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák - M. Petman, V. Petman, Schleiss - L. Strnad, Žemlička, Teplý - Fodor, D. Simon, Měchura - Titlbach, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Veber.