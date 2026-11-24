Bílí tygři ovládli duel v Mattoni Aréně, ve vypjaté atmosféře došlo i na potyčky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Bílí tygři ovládli duel v Mattoni Aréně, ve vypjaté atmosféře došlo i na potyčkyZdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Článek byl publikován 24.11.2026 19:39
Ekonomická situace města Cheb není podle nového vedení, zvoleného v pondělí večer, v dobrém stavu. Letošní...
Starostou Chebu byl zvolen Ladislav Hrubý z Volby pro město (VPM) s podporou Starostů. Dostal 21 z 28 hlasů...
Cena poledního menu stále stoupá, celorepublikový průměr se dostal nad dvě stovky. Na Karlovarsku ale ceny...
Rekreační Areál Klínovec plánuje vybudovat zábavně-naučný Přírodní park Krušnohoří na dlani. Spojení...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
- Přestavbu mostu u Staré Chodovské zpozdil i nedostatek asfaltové směsi
- Nejhorší výsledek v historii. Cheb bude mít vysoký schodek, obává se nové vedení
- Starostou Chebu byl zvolen Ladislav Hrubý z Volby pro město, ANO míří do opozice
- Obědy jsou v Karlových Varech levné. Vybíráme, kde se dnes najíst pod 150 korun