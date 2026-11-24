V pondělí Sparta odvolala trenéra Briana Priskeho a s vedením se rozešel i sportovní ředitel Tomáš Rosický. O den později přišel se svou diagnózou muž, který letenskou lavičku zná zevnitř. „Sparta je hodně nemocná,“ řekl František Straka v rozhovoru pro
iROZHLAS a Radiožurnál Sport. Nemocná podle něj „ve všem“. Tak odevzdané mužstvo prý dlouho neviděl. Bývalý hráč i trenér Sparty k tomu přidal nabídku, jakou fanoušci z úst někdejších trenérů slyší málokdy: pokud by mu nový sportovní ředitel Tomáš Sivok zavolal, je připravený jít. Ví totiž, co Sparta je, a má prý „sparťanské srdce“. Jenže klub, který ještě nedávno stavěl úspěch na zahraničních trenérech, se podle dostupných informací dívá úplně jiným směrem. Diagnóza: bez energie, bez identity
Strakův slovník je emotivní, ale ne prázdný. Za slovem „nemocná“ stojí tři konkrétní příznaky. Tým podle něj ztratil energii a odevzdanost a chybí mu sparťanská DNA, kterou po klubu chtějí všichni, od vedení po tribunu. Připomněl i poslední zápas: zklamaní fanoušci a zklamané děti na tribunách.
Pod emocí je ale i věcná výtka ke kádru. Straka vidí v sestavě málo domácích hráčů a ptá se, jak hráči vůbec vnímají, co pro klub znamená letenská identita. Odchod Rosického si vyložil jako převzetí odpovědnosti za skladbu kádru a skauting. To je ovšem jeho interpretace. Klub mluví jen o vzájemné dohodě s představenstvem a o potřebě uzavřít jednu kapitolu. Zároveň nevyloučil, že Rosický bude se Spartou spolupracovat v jiné roli.
Straka souhlasil i s tím, že Priskeho konec přišel pozdě. Během reprezentační pauzy by podle něj bylo „daleko víc času“. A věří, že nový trenér do zimy kádr zásadně nepředělá. Jeho úkol bude prostší a zároveň těžší: tým stabilizovat.
Podobně kriticky, jen klidnějším tónem, mluvil o den dřív jiný bývalý kouč Sparty Zdeněk Ščasný. Soupiska podle něj vzhledem k finančním možnostem klubu nebyla optimální a mužstvo mělo problémy běžecky, rychlostně i v tahu dopředu. Dva bývalí trenéři, dva temperamenty, stejná diagnóza.
Čísla, která Strakovi dávají za pravdu
Kdyby šlo jen o nostalgický povzdech bývalého trenéra, dalo by se nad ním mávnout rukou. Tvrdá data ale mluví podobně. Sparta je po 15 kolech čtvrtá s 24 body. Vedoucí Slavia jich má 37, takže rozdíl činí 13 bodů. Pět soutěžních zápasů v řadě Letenští nevyhráli.
Klub v
oficiálním oznámení o konci Briana Priskeho nemluví jen o výsledcích. Píše o dlouhodobé výsledkové krizi a také o neuspokojivém herním projevu. Priske podle vedení dostal po říjnové reprezentační pauze šanci věci zlepšit. Zlepšení nepřišlo a po porážce s Libercem vedení zasáhlo.
Datový model iDNES přidává dva zajímavé detaily. První je krutý: Slavii dává 95procentní šanci na titul, Spartě dvě procenta. Druhý je pro Spartu skoro útěchou. Podle očekávaných bodů měla mít zhruba o čtyři body víc a byla by druhá. Výkony tedy nejsou tak katastrofální jako tabulka. To ovšem jen podtrhuje Strakovu pointu. Když tým vytváří víc, než kolik bodů sbírá, chybí často právě to, co se v datech hledá nejhůř: koncentrace, odolnost a ochota dotáhnout zápas.
Navíc jde o druhé Priskeho angažmá. V tom prvním získal se Spartou dva ligové tituly a double, v létě 2024 odešel do Feyenoordu a před sezonou 2025/26 se vrátil. Návrat, který měl navázat na zlaté období, skončil po sérii nezdarů.
Rok 2004: ligový stroj, evropská facka
Strakova nabídka se opírá o zkušenost z roku 2004, kdy Spartu vedl od března do prosince. Podle
statistik 1. ligy odkoučoval 23 ligových zápasů s bilancí, o které se dnešní Spartě může jen zdát:
Strakova Sparta v lize (2004) Hodnota Zápasy 23 Výhry 18 Remízy 4 Porážky 1 Zisk z možných bodů 84,1 %
Pro srovnání: dnešní Sparta získala 24 bodů z 45 možných, tedy něco přes polovinu.
Strakův příběh má ale i druhou polovinu. Když v prosinci 2004 končil, měla Sparta v lize devítibodový náskok. Přesto musel odejít. Podle UEFA rozhodla Liga mistrů, ve které Sparta získala v šesti zápasech skupiny jediný bod a skončila porážkou 0:5 s Lyonem. Doma stroj, v Evropě facka.
Právě tohle je podle nás důležité pro dnešní debatu. Straka ukázal, že umí rychle sešikovat mužstvo pro domácí ligu a vrátit mu kousavost. Že by Sparta v roce 2026 potřebovala hlavně tohle, je ale otázka. Klub hraje Evropskou ligu a jeho ambice i rozpočet jsou nastavené na pravidelné evropské jaro.
Sivok hledá v zahraničí, Straka čeká na telefon
Nový sportovní ředitel Tomáš Sivok prohlásil, že jeho prioritou je představit trenéra „v nejbližších hodinách“. Z hodin se ale stávají dny. Veřejným prostorem proletěla jména Adrián Guľa, Zdenko Frťala, Martin Hyský nebo Aleš Majer.
Nejvíc se mluvilo o Guľovi, který 22. listopadu po vzájemné dohodě skončil v Rize. Odešel s bilancí 96 zápasů, 65 výher, 21 remíz a 10 porážek, s lotyšským titulem z roku 2025 a s postupem do hlavní fáze Konferenční ligy. Sám potvrdil nabídku z české ligy a podle iSportu proběhl i oficiální kontakt se Spartou. V úterý ale padl verdikt: „Guľa to nebude.“ Jako první to uvedl inFotbal.cz. Důvod klub nepotvrdil. Podle iDNES nepřipadá v úvahu ani Frťala.
Indicie teď vedou do zahraničí. Podle iDNES Sparta hledá trenéra podobného profilu jako Priske, tedy člověka s určitou zkušeností z vrcholového fotbalu, ale ne globální hvězdu. Konkrétní jméno zatím nepadlo.
Strakova nabídka proti tomu stojí jako opačný pól: domácí, identitní, emotivní a okamžitá. O kontaktu mezi ním a klubem zatím nic nevíme a Sparta žádné oslovení nepotvrdila. Podle nás jde u jeho veřejného přihlášení spíš o symbolické gesto než o reálný směr, kterým se vedení vydá. Vypovídá ale o něčem podstatném. V klubu, který léta sázel na zahraniční trenérskou linii a moderní analytiku, sílí volání po autoritě, která by v kabině mluvila jazykem Letné. Nejen česky, ale i sparťansky.
Prázdná lavička a Alkmaar za dveřmi
Časový tlak je obrovský. Ve čtvrtek 26. listopadu od 21:00 hostí Sparta v Evropské lize AZ Alkmaar. V úterý vedli trénink Lukáš Bláža z Loko Praha a Miroslav Droppa, kouč sparťanské devatenáctky. Kdo bude stát na lavičce proti Nizozemcům, klub zatím nepotvrdil. Podle iSportu nebylo jasné ani obsazení předzápasové tiskové konference.
Dá se čekat, že i kdyby nový trenér dorazil ještě před čtvrtkem, na zápas se moc nepřipraví. Dva dny na seznámení s kádrem v krizi jsou spíš symbolické. První zápas po změně tak ukáže hlavně to, kolik energie dokáže tým vydolovat sám ze sebe. Tedy přesně to, co mu Straka upírá.
Ať už Sivok sáhne po jakémkoli zahraničním jménu, Strakova diagnóza mu zůstane na stole. Sparta možná nepotřebuje sparťana na lavičce, potřebuje ale znovu poznat, co to sparťanství je. Hledá se trenér, který to umí naučit. Bude znovu ze zahraničí? Tiskové oddělení zatím na tuto otázku redakci SportŽivě.cz nezareagovalo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl