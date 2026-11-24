Nehoda tří vozidel zkomplikovala dopravu na dálnici D5 ve směru na Prahu
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Nehoda tří vozidel zkomplikovala dopravu na dálnici D5 ve směru na PrahuZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 24.11.2026 19:35
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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