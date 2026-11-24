Domácí měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, při Flynnově trestu však brankáře Mazance výrazněji neprověřili. Až po vyrovnání počtu hráčů na ledě prověřil třineckého gólmana z dobré pozice Král. V 5. minutě se Oceláři dostali do vedení, když se po rychlé kombinaci prosadil volný Kurovský a připsal si 8. gól v sezoně. Hned vzápětí navíc trefil hostující Koch tyč.
V polovině první třetiny Mazanec se štěstím zastavil Miškářovu střelu, po které mu puk propadl za záda. Nebezpečnější byli Slezané. Kurovského šanci ještě Škorvánek zastavil, při Nenonenově vyloučení jej ale překonal pohotovou dorážkou Nestrašil. Zkušený třinecký útočník se dočkal první branky od 4. kola.
Na přelomu první a druhé části Mountfield přestál druhé oslabení a v 25. minutě se domácím podařilo snížit. Po povedené kombinaci si premiérový extraligový gól připsal devatenáctiletý útočník Dominik Pavlík. Vrátit Ocelářům dvoubrankové vedení mohl aktivní Kurovský, Škorvánek ale svůj tým podržel. V 37. minutě jej nepřekonal ani po přečíslení tři na jednoho Flynn.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky byl blízko vyrovnání Zdráhal, Mazanec byl ale připravený a udeřilo na druhé straně. Kurovský připravil osmý gól sezony pro Hudáčka. Obdobně povedenou akci ale předvedli i domácí. V přesilové hře se individuálně prosadil Mudrák a ve 48. minutě snížil na 2:3. V 53. minutě bylo zásluhou Radovana Pavlíka vyrovnáno. Rozhodčí jeho trefu uznali po kontrole u videa i přesto, že puk do branky usměrnil bruslí a vypadalo to, že úmyslně.
Utkání tak dospělo do prodloužení. Hrdinou duelu se nakonec stal obránce Koch.
Hradec Králové - Třinec 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
22. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 25. D. Pavlík (Pilař, L. Král), 48. Mudrák (R. Pavlík, Miškář), 53. R. Pavlík (Miškář, Vukojevic) - 5. Kurovský (Daňo, Marian Adámek), 20. A. Nestrašil (O. Kovařčík, D. Voženílek), 42. L. Hudáček (Kurovský, Daňo), 63. P. Koch (L. Hudáček). Rozhodčí: Pilný, Květoň - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:4, navíc Mudrák (Hradec Králové) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3570.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Vála, Melancon, Kalina, Pláněk, Vukojevic, D. Sýkora - Radil, Miškář, R. Kousal - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Pavlík - Nenonen, Čacho, Kohout - L. Král, Pilař, Vyvial - D. Pavlík. Trenér: T. Martinec.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, Průšek - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Kubiesa, M. Kovařčík, Flynn - O. Kovařčík, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.