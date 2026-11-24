Wolff si užívá rivalitu mezi Verstappenem a Russellem
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Wolff si užívá rivalitu mezi Verstappenem a Russellem
Článek byl publikován 24.11.2026 19:27
Situace ve Ferrari je opět tématem. Poté, co se Charles Leclerc v Las Vegas střetl s Lewisem Hamiltonem, se...
Vítězství v Las Vegas slavil Max Verstappen s novým hlasem ve vysílačce. Dlouholetý parťák Gianpiero...
Napětí u Ferrari po kolizi v Las Vegas roste. Šéf stáje Fred Vasseur označil chování Charlese Leclerca za...
Colton Herta opouští tým Hitech ještě před koncem sezony F2. Po náročném roce, během něhož se potýkal s...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →