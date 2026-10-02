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Zásah armády na kontaminovaném území na Šumavě potrvá ještě týdny

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Dennívýzva
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Armáda bude na kontaminovaném území v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů, potvrdil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Ženijní a chemický průzkum lokality u Zhůří na Klatovsku zahájila armáda v polovině září. Ve věci padla také dvě trestní oznámení.
Zásah armády na kontaminovaném území na Šumavě potrvá ještě týdny

Zásah armády na kontaminovaném území na Šumavě potrvá ještě týdny

Zdroj: Armáda ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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