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Senior nepřežil nehodu na motorce, policisté u něj nařídili soudní pitvu

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Dennívýzva
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Tragická nehoda uzavřela v pátek odpoledne silnici u obce Zruč-Senec na severním Plzeňsku, kde havaroval starší motocyklista. O jeho život bojovali přivolaní záchranáři, muž však svým zraněním na místě podlehl.
Senior nepřežil nehodu na motorce, policisté u něj nařídili soudní pitvu

Senior nepřežil nehodu na motorce, policisté u něj nařídili soudní pitvu

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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