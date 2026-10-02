Agresivní muž napadl policejní hlídku dřevěnou latí, skončil ve vazbě

Agresivní muž napadl policejní hlídku dřevěnou latí, skončil ve vazběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Agresivní muž napadl policejní hlídku dřevěnou latí, skončil ve vazběZdroj: Jan Luxík
Článek byl publikován 02.10.2026 14:20
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