Na pohled zdravý strom se zřítil u dětského hřiště, obvod teď důkladněji prověřuje dřeviny

Na pohled zdravý strom se zřítil u dětského hřiště, obvod teď důkladněji prověřuje dřevinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na pohled zdravý strom se zřítil u dětského hřiště, obvod teď důkladněji prověřuje dřevinyZdroj: Michaela Adámková
Článek byl publikován 02.10.2026 11:01
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