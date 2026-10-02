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Na pohled zdravý strom se zřítil u dětského hřiště, obvod teď důkladněji prověřuje dřeviny

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Vzrostlý strom se zřítil ve Štruncových sadech v Plzni v těsné blízkosti dětského hřiště. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Listnáč na první pohled vypadal zcela zdravě, uvnitř byl ale prolezlý skrytou hnilobou. Centrální obvod proto v těchto dnech přistoupil k důkladnější kontrole dřevin.
Na pohled zdravý strom se zřítil u dětského hřiště, obvod teď důkladněji prověřuje dřeviny

Na pohled zdravý strom se zřítil u dětského hřiště, obvod teď důkladněji prověřuje dřeviny

Zdroj: Michaela Adámková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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