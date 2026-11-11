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Záhadný vandal opakovaně ničí stromy, teď vzal mačetu na dřeviny v parku

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Dennívýzva
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S naprosto nepochopitelným jednáním se opakovaně setkávají v Rokycanech. Kdosi tam ničí stromy, naposledy v Parku u Rakováčku. Kmeny mladých stromů tam vandal vážně poničil nejspíš nožem nebo mačetou. Město tak opětovně žádá lidi o pomoc, dříve dokonce vypsalo odměnu v jiném velmi podobném případu.
Záhadný vandal opakovaně ničí stromy, teď vzal mačetu na dřeviny v parku

Záhadný vandal opakovaně ničí stromy, teď vzal mačetu na dřeviny v parku

Zdroj: Město Rokycany
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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