Záhadný vandal opakovaně ničí stromy, teď vzal mačetu na dřeviny v parku

Záhadný vandal opakovaně ničí stromy, teď vzal mačetu na dřeviny v parkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Záhadný vandal opakovaně ničí stromy, teď vzal mačetu na dřeviny v parkuZdroj: Město Rokycany
Článek byl publikován 11.11.2026 09:18
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