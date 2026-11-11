Vízek vysvětluje, proč má Priske skončit. Spartu by ani nemuselo mrzet, kdyby odešel

Kotel v plzeňských Štruncových sadech ještě nedozpíval a Priske už musel na tiskové konferenci vysvětlovat, co slyšel. Po remíze 1:1 v neděli 8. listopadu zaznělo z tribuny se sparťany jasné „Priske ven“. O tři dny později přidal svůj verdikt Ladislav Vízek. Ve svém komentáři pro iSport napsal, že velký klub bez trofejí a bez výsledků trenéra neobhájí a že by se Sparta neměla bát s dánským koučem rozloučit. Podle nás nejde o osamocený výkřik bývalé hvězdy. Je to hlas, který se přidává k chóru, jenž na Letné sílí od září. Vedení zatím mlčí.
Tři důvody od olympijského vítěze
Vízek nemluví jako člověk zevnitř klubu. Váhu mu dává kariéra: olympijské zlato z Moskvy 1980, bronz z mistrovství Evropy téhož roku, tři ligové tituly s Duklou a místo v Klubu ligových kanonýrů. K tomu desítky let, kdy český fotbal komentuje bez servítků.
Jeho argumentace stojí na třech pilířích:
- Žádná trofej. Ve velkém klubu se podle něj trenér bez titulu nebo poháru obhájit nedá.
- Výsledky rozhodují. A ty Priske podle Vízka nemá.
- Chyby jdou za trenérem. Priske má podle bývalého reprezentanta dobré mužstvo, ale „neví si s ním rady“. Vyčítá mu i špatná střídání.
Přidává ještě ekonomický rozměr. Priskeho řadí mezi dražší trenéry, protože si s sebou vozí široký zahraniční realizační tým. Konkrétní částku neuvádí a veřejně známá není ani výše případného odstupného. Víme jen, že Priske při návratu v červnu 2025 podepsal víceletou smlouvu.
Zbývá otázka, proč se Spartě do řezu nechce. Vízek píše jen to, že Tomášovi Rosickému se do odvolání „evidentně nechce“ a že má „určitě starosti“. Důvod nejmenuje. Rosický ale v roce 2025 Priskeho návrat obhajoval jeho znalostí prostředí a předchozími úspěchy. Sportovní ředitel by tak odvoláním přiznával, že jeho vlastní sázka nevyšla.
Čísla, která Vízkovi nahrávají
Komentář se dá odbýt jako názor. Data už tak snadno ne. Sparta má po plzeňské remíze podle ČTK jediné vítězství z posledních osmi soutěžních zápasů.
|Soutěž
|Stav k 11. listopadu 2026
|Chance Liga
|4. místo po 14 kolech, 7 výher, 3 remízy, 4 porážky, skóre 26:14, 24 bodů
|Ztráta na Slavii
|10 bodů, Slavie vede bez porážky
|MOL Cup
|konec v osmifinále, doma 0:2 s Baníkem Ostrava
|Evropská liga
|po čtyřech kolech 1 výhra, 1 remíza, 2 porážky
Evropská bilance působí na první pohled snesitelně, trend je ale špatný. Úvodní výhru 4:1 nad celkem Ararat-Armenia vystřídala remíza 1:1 s Lillestrømem, porážka 0:1 s Olympiakosem a domácí debakl 1:3 s Bournemouthem. A program nepovoluje. Čekají AZ Alkmaar, Salzburg, Crystal Palace a Rennes.
Domácí pohár je pryč už od 28. října. Žádná změna na lavičce ho nevrátí. Vízkova věta o sezoně bez trofeje se přitom vztahuje i k ročníku 2025/26: Sparta tehdy skončila v lize druhá, v poháru vypadla ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví a v Konferenční lize v osmifinále s Alkmaarem. Rosický tehdy v květnu přiznal zklamání, ale oznámil, že Priske pokračuje.
Konkrétní střídání Vízek nerozebírá. Pokud bychom hledali zápasy, které krizi zhmotnily, nabízejí se Hradec (1:2), bezbranková remíza s Bohemians, Plzeň (1:1), Baník v poháru a Bournemouth. Nejde o katalog trenérských omylů. Jde o řadu večerů, kdy Sparta nedokázala dotáhnout, co od ní všichni čekali.
Kotel, experti a vedení, které váhá
Tlak z tribun není jednorázový. Poprvé naplno zazněl 6. září v Hradci Králové po porážce 1:2, která byla pro Spartu už čtvrtou porážkou v sedmi ligových kolech. V Plzni se ozval znovu, tentokrát nejprve proti vedení a teprve potom proti trenérovi. Priske reagoval smířlivě: pokřik slyšel, akceptuje ho a nespokojenost chápe.
Experti nejsou mírnější. V podcastu MVP na Seznam Zprávách označil Tomáš Kučera Priskeho působení za „zvětralé, přechozené“. Jan Palička dodal, že Sparta není špičkové mužstvo a trenér chválí věci, které si podle něj pochvalu nezaslouží.
Vedení přesto zatím zvolilo jinou cestu. Už v září sáhlo do realizačního týmu: skončili trenér standardních situací Jack Wilson a šéf kondiční přípravy Ian Coll. Hlavní trenér zůstal a klub mluvil o potřebě rychlého zlepšení. To zlepšení podle výsledků nepřišlo.
Formálně tedy platí, že Priske ultimátum od vedení podle svých slov nedostal. Sparta navíc veřejně nepředstavila žádného nástupce a důvěryhodné potvrzené jméno v tuto chvíli k dispozici není. Mezi tlakem zvenčí a rozhodnutím uvnitř zatím zeje mezera. Čím déle ale vydrží, tím víc vypadá vedení jako rukojmí vlastní volby.
Prokletí úspěšného návratu
Tady se podle nás skrývá jádro celé debaty. Priske není běžný trenér v potížích. Je to muž, který Spartě v letech 2022 až 2024 přinesl tři trofeje. Vrátil titul na Letnou po dlouhém čekání, obhájil ho a k lize přidal i pohár. Klub jeho tehdejší odchod na oficiálním webu Sparty označil za konec mimořádně úspěšné éry.
Právě proto byl jeho návrat v červnu 2025 přijat jako slib. Ne jako experiment, ale jako pojistka, že se Sparta vrátí k vítězství. Jenže úspěšný trenér, který se vrací, nesoutěží jen se soupeři. Soutěží i se vzpomínkou na sebe sama. Každá remíza s Bohemians se porovnává s mistrovskými sezonami a každá porážka s Baníkem s oslavami doublu.
Kontrast se Slavií situaci ještě zostřuje. Jindřich Trpišovský má na kontě čtyři tituly a dlouhodobou úspěšnost 74 % v ligových zápasech. Slavia je dnes první a neporažená. Rival tedy předvádí přesně tu stabilitu, kterou si Sparta od Priskeho návratu slibovala.
V tomto scénáři se z výhody stává zátěž. Kredit z první éry chrání trenéra před rychlým řezem, ale zároveň zvyšuje laťku, kterou musí přeskočit. Vízek tuhle past nepojmenovává přímo. Jeho věta o velkém klubu, který trenéra bez trofejí neobhájí, ji však vystihuje přesně.
Co by změna na lavičce mohla zachránit
Pokud by vedení nakonec ustoupilo tlaku, šlo by hlavně o okamžitý impuls. V lize zbývá dost kol na to, aby se desetibodová ztráta dala alespoň zmenšit. V Evropské lize rozhodnou zbývající čtyři zápasy o tom, jestli Sparta v soutěži přezimuje. Domácí pohár už je ale ztracený bez ohledu na to, kdo bude stát u lavičky.
Dá se čekat, že rozhodující bude právě nejbližší série. Další ztracené body by Vízkův komentář proměnily z provokace v předpověď. Naopak dvě, tři výhry by vedení koupily čas, o který Rosický zjevně stojí.
Priske v Plzni řekl, že pokřik slyšel. Teď je otázkou, jestli ho uslyší i lidé, kteří ho na Letnou podruhé přivedli. Na stejném místě, kde kdysi slavil titul, mu dnes odpočítávají čas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle