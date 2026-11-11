Rychlobruslařská legenda Sáblíková pozvala kamery domů. Přiznala střídavou péči a ukázala svou rodinu na Vysočině

Kuchyň, gauč a psí čumáky, které se od svých paní nehnou ani na krok. Takový obraz nabízí jedna z nejosobnějších pasáží dokumentu Martina Sáblíková: Loučení královny, který ČT sport věnuje poslední sezoně nejúspěšnější české rychlobruslařky. „Máme tři zvířata, dva pejsky (teď vlastně tři, protože máme jednoho ve střídavé péči) a jednoho králíka,“ říká v něm Sáblíková podle citace serveru iSport. Střídavá péče se tedy netýká dítěte ani žádného rodinného zvratu. Týká se psa. Pozoruhodnější je ale něco jiného. Žena, která si soukromí dlouhé roky střežila jako olympijské zlato, ukázala kamerám místo, kam se po konci kariéry vrací.
Dva psi, třetí napůl a králík
Domácnost, kterou Sáblíková sdílí s manželkou Nikolou Zdráhalovou, je podle záběrů hlavně zvířecí. Dva stálí psi, třetí pes na střídačku a králík. Sáblíková o nich mluví jako o rodině. Když se obě vracejí domů, mazlíčci jim podle jejích slov „rozsvítí den“. Se smíchem je označuje za „závisláčky“, kteří se od nich skoro nehnou.
Jak přesně péče o třetího psa funguje, s kým se o něj dělí a v jakém rytmu, dokument podle dostupných informací neupřesňuje. A nejspíš to ani není podstatné. Podstatné je, že po letech, kdy se život Sáblíkové měřil v kolech, mezičasech a soustředěních v zahraničí, se jeho střed přesunul k venčení, k hlazení a k tichu za domovními dveřmi.
Fanoušci se podle Blesku podívali „až do kuchyně“. Žádná prohlídka celého domu ani ukazování adresy. Jen tolik, kolik stačí, aby bylo jasné, jak vypadá zázemí, o kterém dosud skoro nemluvila.
Soukromí, které si dlouho hlídala
To, že kamery vůbec pustila dovnitř, má váhu právě kvůli tomu, jak dlouho byly dveře zavřené. Vztah se Zdráhalovou Sáblíková veřejně potvrdila až v dubnu 2025 na Instagramu. Tehdy napsala, že spolu jsou přes dvanáct let a že si soukromí vždy chránila a chránit bude. Vyjádřila se prý jen proto, že vztah začali řešit jiní za ni.
Jejich příběh přitom začal už v roce 2011 na soustředění v italském Collalbu. Zdráhalová tam přijela jako patnáctiletá s Eliškou Dřímalovou a Sáblíková tehdy podle iSportu žertovala o „mateřské školce“. Z mladší kolegyně se postupně stala opora před závody, sportovní i psychická.
Loni v červenci následoval další krok. Sáblíková zveřejnila svatební fotografii s krátkým popiskem „Naše navždy“. Podle Seznam Zpráv měla Zdráhalová bílé krajkové šaty se závojem, Sáblíková bílé kalhoty, košili, vestu a kravatu. Obřad se podle Blesku konal ve Villa Fresco v Čeradicích u Holic, v prostředí se středomořským nádechem. Opět bez předchozího ohlašování a bez novinářů u vchodu.
Domácí záběry v dokumentu tak podle nás nejsou zlomem, ale pokračováním. Sáblíková odkrývá svůj život po kouscích a vždy na vlastních podmínkách. Proč tentokrát pustila štáb až do domu, sama veřejně nevysvětlila. Dá se ale předpokládat, že tečka za kariérou byla dobrou chvílí ukázat i to, co ji celou dobu drželo.
Poslední sezona od léta po Thialf
Domácí pasáž je jen jednou vrstvou 66minutového filmu. Režiséři Vladimír Škarda a Radim Trusina sledují Sáblíkovou celou poslední sezonu: letní přípravu, olympijskou kvalifikaci, olympiádu v Miláně a poslední závod v nizozemské hale Thialf. Podle iVysílání ČT dokument pracuje i s jejími osobními vzpomínkami a dosud nezveřejněnými archivními záběry.
Konec kariéry ohlásila dlouho dopředu. Chtěla odejít po olympiádě a definitivní tečku udělat na mistrovství světa v Heerenveenu. Poslední sezonu sama označila za emočně náročnou. Rozloučení si nakonec vyřešila po svém. Poslední tři kilometry pojala jako čestné kolo, v závěru zvolnila, usmívala se a mávala tribunám. Soupeřku i pořadatele o tom předem informovala. Elegantní odchod bez dramatu, který k ní sedí.
Kam se vrací po kariéře
S rychlobruslením se Sáblíková úplně nerozloučila. Od října působí u reprezentace jako asistentka trenéra Petra Nováka, tedy muže, se kterým vyhrála prakticky všechno. Přechod z role závodnice do role trenérky ale podle svých slov zatím nebere jako samozřejmost a učí se ho.
Zdráhalová zase podle ČT sport vynechá nadcházející sezonu, chce se ale vrátit a bojovat o start na olympiádě 2030. Sáblíková její rozhodnutí veřejně podpořila. Role se tak v jejich domácnosti částečně obrátily: kdo dřív na ledě podával výkon, teď drží zázemí.
Domov na Žďársku pro Sáblíkovou není jen adresa. V rozhovoru pro Žďárský zpravodaj vzpomínala, že od šestnácti let trávila zásadní část života v zahraničí, protože v Česku chyběla rychlobruslařská hala. Začínala přitom na místním asfaltovém oválu a zamrzlých rybnících a bez nich by podle ní její cesta nebyla možná. Žďárákům děkovala za podporu i za respekt, se kterým ji nechávají být, když ji potkají doma. Titulek rozhovoru to vystihl přesně: je super se vrátit domů, kde vás lidé mají rádi.
Kdy a kde dokument vidět
- Televize: ČT sport, středa 11. listopadu 2026, 12:55 (v programu ČT uveden pod názvem Martina Sáblíková)
- Online: iVysílání ČT jako Martina Sáblíková: Loučení královny
- Stopáž: 66 minut
- Režie: Vladimír Škarda, Radim Trusina
Na olympijské medaile a světové rekordy si Česko zvykalo skoro dvě desetiletí. Teď poprvé vidí i to, co čekalo za dveřmi, když Sáblíková z ledu odcházela: kuchyň, manželku a psy, kteří se nehnou z místa. A jednoho, který tam bývá jen napůl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta