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Další hollywoodský otřes. Filmová stáj DC přichází o své hlavní tvůrce po pouhých čtyřech letech

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Připojili se roku 2022 a rýsovali filmové i televizní plány na dekády dopředu, teď ale James Gunn a Peter Safran nečekaně končí v čele komiksových studií DC poté, co domovská společnost Warner Bros. Discovery spadla pod korporátní obludu Skydance. Oba tvůrce, kteří restartovali superhrdinskou ságu Warnerů novým Supermanem, Supergirl či seriálem Lanterns, nahrazuje Jeremy Latcham, člověk s letitými zkušenostmi z Marvelu. Budoucnost rozporuplně načaté epochy je nyní nejistá.
Další hollywoodský otřes. Filmová stáj DC přichází o své hlavní tvůrce po pouhých čtyřech letech

Další hollywoodský otřes. Filmová stáj DC přichází o své hlavní tvůrce po pouhých čtyřech letech

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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