Nejhorší polštář pro seniory. Starší Češi na něm spí a pak se diví, proč je ráno bolí za krkem

Pořádný peřiňák, pod něj ještě jeden menší polštář a hlava se večer zaboří jako do hnízda. Mnoho lidí si takhle stele celá léta. Když je pak ráno bolí za krkem a hlavou otáčejí jen ztěžka, svádějí to na věk nebo na průvan. Příčina přitom bývá celou noc přímo pod hlavou.
Vysoký polštář krk celou noc ohýbá
Bolest krku má často prostý původ, protože krk zůstane během spánku ve špatné poloze. Vrací-li se ztuhlost krku skoro každé ráno, stojí za to podívat se nejdřív na to, na čem a jak člověk leží. Za potížemi ale může stát i samotná krční páteř. Nejhorší je pro krk polštář příliš vysoký, tlustý nebo tuhý, případně několik polštářů na sobě. Hlava se na nich předkloní, krk se nemůže uvolnit a svaly se dráždí. Nízký a přiměřeně pevný polštář je v pořádku.
Počítat polštáře nemá smysl. Důležité je, jak vysoko nakonec leží hlava a jestli krk zůstává rovně. Manuál pro pacienty z Nemocnice České Budějovice radí při akutní bolesti nespat na víc polštářích, než je nezbytně nutné, případně zkusit krční váleček. Kdo má hlavu výš na doporučení lékaře, třeba kvůli dušnosti nebo pálení žáhy, ať polštáře neubírá bez porady s ním.
Vrstvení může souviset i s očima. Studie v British Journal of Ophthalmology z ledna 2026 sledovala 144 lidí se zeleným zákalem. Po podložení hlavy dvěma polštáři stoupl asi u dvou třetin z nich nitrooční tlak, v průměru o 1,6 mm Hg. Víc to bylo znát u mladších a lidí nad 60 let bylo ve studii jen 19. Jde o předběžné pozorování a jako možné vysvětlení se nabízí ohnutý krk, který stlačuje krční žílu. Léčbu kvůli tomu neměňte a úpravy spaní proberte s očním lékařem.
Hlava patří do jedné linie s páteří
Krční páteř má ve spánku zůstat v neutrální poloze. Hlava má ležet zhruba ve stejné výšce jako zbytek těla, bez kývnutí k hrudi i bez záklonu. Přehnaně nízký polštář ale také nepomůže, protože hlava pak klesá a krk zůstává celou noc prohnutý. Polštář má dorovnat mezeru pod hlavou a šíjí a jeho výška záleží hlavně na poloze:
Poloha Polštář Proč na boku vyšší rameno vytváří mezeru, kterou je třeba vyplnit na zádech nižší, případně s oporou pod šíjí hlava potřebuje méně podepřít na břiše plochý, nebo žádný hlava je celou noc otočená do strany, pro krk je to nejhorší poloha
Univerzálně nejlepší polštář neexistuje. Výběr závisí na postavě i délce krku a takzvané terapeutické polštáře nepomohou každému.
Podle systematického přehledu studií v časopise Clinical Biomechanics z roku 2021 materiál výplně postavení krční páteře při spaní na boku zřejmě nemění, víc může záležet na tvaru a výšce polštáře. Japonská studie v Journal of Physical Therapy Science z roku 2023 přesně upravila výšku polštáře 84 lidem s bolestí krku a ztuhlými rameny. Po třech měsících bolest u poloviny z nich klinicky významně klesla, o 3 a více bodů na desetibodové škále oproti stavu před úpravou.
Vysloužilý polštář poznáte doma
I polštář, který kdysi vyhovoval, časem slehne, zhrudkovatí a přestane krk podpírat. Že polštář dosloužil, mohou naznačit tyto signály:
ráno vás bolí za krkem, v noci ho musíte překládat nebo mačkat, uvnitř nahmatáte hrudky, látka zežloutla.
Doma to prověříte přeložením: polštář na rovné ploše přehněte napůl a aspoň půl minuty přidržte. Zdravá výplň se po puštění sama narovná. Polštář, který zůstane složený, už oporu nedává. Životnost závisí na výplni a nejkratší mají polyesterové polštáře, zhruba půl roku až dva roky.
Polštář, který po přeložení zůstane složený, už krku potřebnou oporu nedává. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Na jiný polštář nebo polohu si tělo zvyká postupně a zpočátku může být spánek nepohodlný. Neměňte proto všechno najednou. Kdo spal na třech polštářích, může třeba nejdřív jeden odebrat a po čase zkusit další úpravu. Polštář je ale jen část péče o krk. Nejlepší prevencí bolesti krční páteře je pravidelný přiměřený pohyb a cviky, které doporučí fyzioterapeut. Když vás krk bolí dlouhodobě, poraďte se s ním nebo se svým lékařem.
Kdy hned k lékaři
Bolest krku může mít i vážnější příčinu. Hned na urgentní příjem jděte, když se k ní přidá nově zvýšená teplota, noční pocení nebo bolest i v klidu. Totéž platí při nejisté chůzi, pádech nebo potížích s močením a také tehdy, když v rukou slábne síla nebo se mění citlivost, případně když silná bolest vystřeluje do paže až pod loket.
Stejně naléhavá je bolest, která se zhoršuje nebo trvá přes dva týdny i přes léčbu, a bolest krku u lidí po nádorovém onemocnění nebo na dlouhodobé léčbě kortikoidy.
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