Nejvíc jezdí po zadku osmatřicetiletý útočník. Zlín je na dně ligy a bojí se scénáře, který zažili hokejisté

V 56. minutě derby se Slováckem se míč po centru Tomáše Poznara odrazil od břevna. Hlavičkoval Cupák, Letná vstala a o pět minut později utichla. David Puškáč v 61. minutě rozhodl o výhře hostů 1:0 a Zlín si odnesl jedenáctou porážku ze čtrnácti zápasů. Poznar byl u nejlepší domácí šance a i oficiální reportáž Slovácka uvedla, že jeho obraně dělal potíže především zlínský útočník Tomáš Poznar. Je to obraz, který kapitána chválí a tým usvědčuje. Když na dně tabulky nejvíc maká, padá do soubojů a obětuje se hráč, kterému za dva roky bude čtyřicet, není to ostuda. Je to ale signál, že ti, kdo měli převzít odpovědnost, ji zatím nenesou.
Derby, které šlo hrát jen v deseti
Sobotní zápas 14. kola měl pro Zlín jasný scénář: vyhrát a snížit ztrátu na Slovácko na čtyři body. Plán se rozpadl zhruba po dvaceti minutách, kdy byl vyloučen Mukuba. Zbytek utkání hráli domácí v oslabení a dlouho drželi bezbrankový stav. Cupákova hlavička do břevna byla nejblíž tomu, aby se příběh otočil.
Neotočil se. Puškáčův gól rozhodl a oficiální zápis utkání eviduje 3 803 diváků, tedy 64 procent kapacity stadionu. Na derby a v klubu, který bojuje o život, to není číslo, které by svědčilo o masové mobilizaci.
Trenér Pavel Hoftych po zápase nic nepřikrášloval. Situace je podle něj kritická, tým ale neskládá zbraně. Ostřejší byl brankář Stanislav Dostál, který po derby mluvil o potřebě větší pokory a naznačil, že ne všichni v kabině dávají maximum. Od hráče, který zná klub zevnitř, je to vážná věta. Neznamená, že se celé mužstvo flinká. Říká ale, že problém není jen v kvalitě.
Rudé karty navíc nejsou výjimkou. Zlín má po 14 kolech na kontě 34 žlutých a tři červené. Tým, který prohrává, se snadno dostává pod tlak, a tým pod tlakem fauluje. Pro mužstvo, které potřebuje každý bod, je to luxus, který si nemůže dovolit.
Tabulková matematika: sedm bodů na baráž, jedenáct na klid
Čísla jsou neúprosná. Podle databanky iDNES vypadá spodek tabulky po 14 kolech takto:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Ztráta Zlína
|13.
|Baník Ostrava
|14 (o zápas méně)
|11 bodů
|14.
|Artis Brno
|10
|7 bodů
|15.
|Slovácko
|10
|7 bodů
|16.
|FC Zlín
|3
|
Zlín má bilanci nula výher, tři remízy a jedenáct porážek, skóre 11:27 a nejhorší obranu soutěže. Poslední remíza přišla týden před derby v Brně proti Artisu (2:2). I ten bod tehdy působil spíš jako úleva než jako zlom.
Co tabulka znamená v praxi, určuje herní model Chance Ligy. Po základní části jde šest týmů z 11. až 16. místa do skupiny o záchranu. Kluby na 14. a 15. příčce čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy, poslední tým sestupuje přímo. Pro Zlín z toho plynou dva cíle. Minimum je odlepit se ze dna a dostat se aspoň do baráže, což dnes znamená umazat sedm bodů. Skutečné bezpečí, tedy 13. místo, je jedenáct bodů daleko.
Matematicky nic rozhodnuté není. Do konce základní části zbývá zhruba polovina zápasů a body se ve skupině o záchranu nepřepisují. Jenže tým, který za čtrnáct kol posbíral tři body, by musel začít hrát jako úplně jiné mužstvo.
Srdce, DNA a cenově dostupný kádr
Kontrast mezi slovy z léta a stavem v listopadu je ostrý. Před sezonou klub v televizi TVS deklaroval, že nepůjde cestou přehnaných nákupů, chce dávat šanci vlastní mládeži a sázet na cenově dostupné hráče. Mluvilo se o zlínské DNA a o sedmi nových posilách, převážně mladých a perspektivních.
Tenhle slovník není nový. Už před předchozím ročníkem klub na oficiální tiskové konferenci mluvil o běhavém fotbalu, akademii a o tom, že tým nesmí „uhnout ze žádného souboje“. Poznar tehdy popisoval cestu k bodům jako týmovou práci a obětavost. Hráč, který tuhle filozofii nejlépe ztělesňuje, ji dnes na hřišti naplňuje téměř sám.
Podle nás právě tady leží jádro zlínského problému. Charakter, srdce a pracovitost jsou dobrý základ, nikoli strategie. Liga se zrychluje, zdražuje a za chyby v kádru trestá dřív, než si tým stihne zvyknout. Hoftych to v rozhovoru pro iSport po převzetí lavičky řekl sám: trh se změnil a Zlín jeho tempu nestačí. Je to upřímné přiznání, ale zároveň i diagnóza. Klub, který nemůže kupovat dráž, musí kupovat přesněji. A nováčci se zatím v lize neprosadili natolik, aby vyvážili omezený rozpočet.
Nejde o to, že by mladí hráči „nestačili“. V situaci bez jediné výhry je ale prostor pro jejich chyby minimální a trenér přirozeně sahá po těch, kterým věří. Když se v krizových chvílích nejčastěji skloňují jména Poznar a Dostál, vypovídá to o hierarchii kabiny víc než jakákoli předsezonní prezentace.
Trenérská změna, která zatím nepřinesla výhru
Hoftych nebyl na lavičce původní volbou. Sezonu začínal Bronislav Červenka a skončil 7. září po sedmi porážkách v sedmi zápasech. Tým převzal sportovní manažer Hoftych, který ve Zlíně tuto funkci zastával od června 2025. Sám nástup označil za krizové řešení.
Dvojí role má logiku: muž, který kádr skládal, teď nese odpovědnost i za jeho výkony. Zároveň ale ubírá vnější kontrolu. Za sedm zápasů pod Hoftychem přibyly tři body z remíz, výhra stále chybí. Odpovědnost je sdílená: vedení stavělo kádr s omezenými možnostmi, trenéři ho nedokázali rozjet a část hráčů podle vlastního brankáře nedává všechno.
Nejbližší program úlevu neslibuje. Do zimní pauzy čeká Zlín Mladá Boleslav venku (21. listopadu), Sparta doma (29. listopadu), Bohemians venku (6. prosince) a Plzeň doma (14. prosince). Realistické šance na body proti přímým konkurentům přijdou až na jaře: doma se Zbrojovkou 6. února, s Pardubicemi 13. března a s Artisem 3. dubna, venku na Slovácku 10. dubna. Pokud se do té doby ztráta ještě prohloubí, budou to zápasy o holou existenci.
Zimní přestupní okno je proto podle nás klíčové. Klub si nemůže dovolit čekat na ideální levné hráče s potenciálem. Potřebuje fotbalisty okamžitě použitelné, hlavně do obrany a do zakončení.
Varování od hokejistů i naděje z loňska
Zlín jako sportovní město už jeden takový příběh zažil. Hokejoví Berani v únoru 2022 sestoupili z extraligy po 42 letech. Podle dobové zprávy byli od začátku sezony „přikováni ke dnu tabulky“ a ztrátu už nedohnali. Fotbal s hokejem organizačně nesouvisí, paralela je čistě sportovní: dlouhé setrvání na posledním místě, postupné smiřování okolí s pádem a nakonec sestup, který překvapil málokoho.
Existuje i opačný příklad, a to přímo z minulé sezony. Zlín jako nováček sice spadl do skupiny o záchranu, ale vyhrál ji se 41 body. Dukla šla přímo dolů, Baník a Slovácko musely do baráže a obě ji zvládly. Záchrana z nevýhodné pozice je tedy možná. Rozdíl je v tom, že loni měl Zlín bodový základ, na kterém mohl stavět. Letos má tři body.
Fanoušci už jednou dali najevo, kde mají hranici: po prohraném derby v listopadu 2025 odmítli tradiční děkovačku. Tehdy šlo o zklamání v klidnější sezoně. Teď se hraje o víc.
Poznar bude nejspíš i v Mladé Boleslavi hrát tak, jak hraje vždycky: do každého souboje, do každého centru. Zlín se ale nezachrání tím, že jeho kapitán bude běhat ještě víc. Zachrání se jen tehdy, když vedle něj začnou běhat i ostatní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner