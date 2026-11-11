Při úklidu kredence nevyhazujte staré hrnečky. Otočte je dnem vzhůru a hledejte jednu značku, za kterou sběratelé platí desítky tisíc

Prachovka projíždí poslední policí babiččiny vitríny. Mezi skleničkami na likér stojí šálek s ručně malovanými květy a zlatým okrajem. Otočíte ho dnem vzhůru a pod glazurou najdete dva překřížené meče v sytě kobaltové barvě. Je to podpis saské manufaktury Meissen, první evropské porcelánky, která dokázala vyrábět pravý tvrdý porcelán. Značka vznikla roku 1722 a v roce 1875 ji firma zaregistrovala jako ochrannou známku. Cenové rozpětí takových šálků je obrovské. Běžný malovaný kus se na Aukru vydražil za 3 500 Kč. Erbovní šálek s podšálkem z proslulého labutího servisu prodala aukční síň Christie’s za 28 800 liber, tedy zhruba za 840 tisíc korun. Mezi těmito dvěma čísly leží všechno, co potřebujete zvážit, než hrnek skončí v kontejneru.
Zkřížené meče z Míšně: jak vypadá značka, kterou sběratelé hledají
Podle oficiálního výkladu manufaktury Meissen se meče dodnes nanášejí ručně, štětcem a kobaltovou modří. Míšeň začala své výrobky značit brzy poté, co po celé Evropě vznikly konkurenční porcelánky, aby kupci dokázali odlišit originál od napodobenin. Tvar mečů se během zhruba tří set let jemně proměňoval. Úhel čepelí, záštity i hlavice pomáhají odborníkům určit, z jakého období kus pochází.
Vedle mečů se na dně objevují další stopy. Manufaktura na stránce o rozpoznání originálů popisuje dekorační čísla, čísla malířů, roční značky i značky jakosti. Ty poslední laiky často vyděsí. Krátká rýha vybroušená přes meče označuje zboží druhé jakosti, několik rýh pak vadný nebo poškozený výrobek. S padělkem to nemá nic společného, kus jen opustil továrnu s drobnou výrobní chybou. Tržní cenu to ovšem citelně snižuje.
Samotné meče pravost nezaručují. Christie’s ve svém sběratelském průvodci upozorňuje, že značka tvoří jen malý dílek skládačky. Specialista posuzuje hmotnost a odstín střepu, glazuru na hranách a patce, styl malby i to, zda tvar odpovídá deklarovanému období. Nejstarší míšeňské kusy navíc značku vůbec mít nemusejí. Podezření by měly vzbudit hrubě načrtnuté meče, neumělý dekor, styl, který neladí s dobou výroby, nebo samotný nápis „Meissen“ bez správného znaku.
Od 3 500 korun po statisíce: co rozhoduje o ceně míšeňského šálku
Labutí servis vznikl kolem roku 1738 pro hraběte Brühla, ministra saského kurfiřta, a patří k vrcholům evropského porcelánu vůbec. Proto jeho šálky dosahují závratných částek. Bonhams u jednoho z nich v roce 2015 uváděl odhad 25 000 až 35 000 liber, v přepočtu přibližně 730 tisíc až milion korun. Aukční síň Lempertz zase eviduje řadu míšeňských kusů prodaných za desítky tisíc eur, včetně šálků ze servisů zdobených erby objednavatelů.
Takové výsledky stojí na kombinaci několika okolností:
Stáří a období. Nejvíc se cení produkce 18. století, zvlášť z doby, kdy v Míšni působili nejslavnější modeléři a malíři. Ruční malba. Štětec zanechává nepravidelné tahy a drobné odchylky mezi motivy. Obtisk se naopak opakuje beze změny, na zaoblených místech prozradí spoje a pod lupou jemné tečkované či ryté linky. Ručně domalovaný tisk stojí na žebříčku níž než plně malovaný dekor. Úplnost. Šálek s původním podšálkem má vždy silnější pozici než osiřelý hrnek. Kondice. Christie’s u šálku z let 1740 až 1745 v popisu stavu vyjmenovává setřené zlacení, ulomené plastické kvítky a odlomené, znovu přilepené ouško. Kus se do aukce dostal, ale každá taková vada srazila jeho cenu. Původ. Doložená historie, třeba šlechtická sbírka nebo konkrétní servis, výrazně zvedá zájem kupců.
Univerzální sazebník za oťuk nebo vlasovou prasklinu neexistuje. U běžného kusu může jediná trhlina smazat většinu tržní hodnoty, u rarity kupci tolerují víc. Ani manufaktura sama sběratelské ceny neurčuje. V sekci častých dotazů uvádí, že se odvíjejí od nabídky a poptávky na trhu se starožitnostmi. Christie’s zároveň připomíná, že i kvalitní Míšeň z 18. století se dá pořídit za méně než tisíc liber, tedy pod 29 tisíc korun. Hranice mezi pěkným starým šálkem a sběratelským skvostem vede přes detaily.
Slavkov, Pirkenhammer i Herend: další značky, které stojí za otočení
České kredence skrývají hlavně domácí porcelán. Horní Slavkov, německy Schlaggenwald, je nejstarší česká porcelánka, založená roku 1792. Na dně jejích výrobků hledejte písmeno S., nápis Schlaggenwald, případně Lippert & Haas, Haas & Czjzek nebo zkratku H&C. Březová u Karlových Varů neboli Pirkenhammer se hlásí zkratkami F&M, F&R, celými jmény Fischer & Mieg a Fischer & Reichenbach, nápisem Pirkenhammer nebo zkříženými hornickými kladívky. Karlovarský porcelán a Thun poznáte podle nápisu 1794 Thun, značky TK Czechoslovakia s korunou či Thun Studio s korunkou a letopočtem.
Ceny tuzemských značek se pohybují v jiném pásmu. Šálek s podšálkem Fischer & Reichenbach z let 1811 až 1845 s ručním zlacením stál na Livebidu v době dražby 1 900 Kč. Moka šálek ve stylu art deco z Pirkenhammeru, vyrobený mezi lety 1930 a 1946, se prodal za 900 Kč, jiný moka šálek téže porcelánky za 400 Kč. Slavkovský kus se v nabídce objevil za 5 500 Kč, starší šálek z roku 1841 skončil bez příhozu při vyvolávací ceně 3 650 Kč. Art deco přitom zažívá renesanci. Sotheby’s připomíná návrat zájmu o tento styl kolem stého výročí pařížské výstavy z roku 1925. Geometrické tvary dobře zapadnou i do současného interiéru, a tak se z nich stává dostupný vstup do sběratelství.
Zahraniční konkurence Míšně má vlastní poznávací znamení i cenovou hladinu:
Manufaktura Značka na dně Příklad z aukce Herend (Maďarsko) znak s korunou, číslo tvaru, kód dekoru šálek s podšálkem z počátku 20. století, Dorotheum, asi 7 600 Kč Royal Copenhagen (Dánsko) tři vlny, královská koruna, podpis malíře tři kávové šálky Flora Danica, Dorotheum, asi 41 tisíc Kč KPM Berlin (Německo) modré žezlo, od roku 1803 malířská značka ve tvaru říšského jablka šálek z počátku 19. století, Lempertz, odhad 9 700 až 14 600 Kč
U Herendu nezávislý průvodce značkami varuje, že samotný znak pravost nedokládá, protože jej lze zkopírovat. Rozhodující jsou i čísla tvaru a dekoru. Royal Copenhagen na svém webu zveřejňuje přehled značek od roku 1775, podle něhož lze kus poměrně přesně datovat.
Než šálek prodáte: fotky, dva odhady a žádná myčka
Nejdražší chybou bývá ukvapenost. Kdo najde na dně zkřížené meče nebo jinou zajímavou značku, měl by postupovat v tomto pořadí:
Nečistit agresivně. Žádné leštění zlacení, žádné lepení ulomených částí, žádné bělidlo. Muzeum Royal Worcester radí cenné kusy otírat měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou namočenou ve vlažné vodě s kapkou saponátu a dekor nedrhnout. Myčka je pro starožitný, zlacený a ručně malovaný porcelán tabu. Pořídit fotografie. Sotheby’s doporučuje čtyři až šest kvalitních snímků z různých úhlů: celek, dno se značkou, detail malby a každé poškození. Zapsat rozměry a historii. Odkud šálek pochází, kdo ho vlastnil, zda k němu patří podšálek nebo celý servis. Porovnat značku s oficiálními přehledy manufaktur a s dosaženými cenami podobných kusů. Získat aspoň dva nezávislé odhady. První nabídka ve starožitnictví by neměla být poslední.
Pro běžnější porcelán stačí tuzemské možnosti. Starožitnosti AVA nabízejí orientační ocenění podle fotografií, rozměrů a značení, samy ale zdůrazňují, že nejde o znalecký posudek. Ten smí vystavit jen soudní znalec zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti a potřebujete ho hlavně pro dědické řízení nebo pojišťovnu. Míšeň podezřelou z vyššího stáří má smysl ukázat i renomovaným aukčním domům. Christie’s přijímá online žádosti o ocenění porcelánu s nahranými fotografiemi. Sotheby’s posuzuje vhodné předměty zdarma a nezávazně, předběžný odhad obvykle trvá 15 až 20 pracovních dnů. Vídeňské Dorotheum, z Česka snadno dostupné, nabízí konzultaci z digitální fotografie a následnou prohlídku. Samotná manufaktura Meissen u odborných dotazů vyžaduje zřetelné snímky líce i rubu se značkou.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková