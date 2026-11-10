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Meteorologové varují před ledovkou, nejhorší bude situace na západě Čech

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Místy i silná ledovka se bude ve středu ráno tvořit zejména v Karlovarském kraji a části Plzeňského kraje. Zejména pro Tachovsko a severní Plzeňsko vyhlásili meteorologové vysoký stupeň nebezpečí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí i pro zbytek regionu.
Meteorologové varují před ledovkou, nejhorší bude situace na západě Čech

Meteorologové varují před ledovkou, nejhorší bude situace na západě Čech

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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