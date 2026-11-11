Šest světových titulů a práce sanitáře. Táborák Pavel Hejra dobývá svět s hakisákem

Malý míček, který se vejde do dlaně, přivedl Pavla Hejru z Tábora až na světový vrchol. Footbagu se věnuje už více než dvacet let a za tu dobu procestoval přes dvacet zemí, poznal řadu přátel z celého světa a získal šest titulů mistra světa.
Svůj zatím poslední velký úspěch oslavil letos v srpnu v Japonsku. Na 45. mistrovství světa, které se konalo v Tokiu a Cukubě, vybojoval zlato ve dvouhře a stříbro ve čtyřhře. Českou republiku reprezentoval v barvách klubu SK Footbag Tábor.
Sport, ve kterém rozhodují zlomky sekundy
Footbag je technicky náročný sport, který vyžaduje rychlost, přesnost, postřeh i mimořádnou koordinaci pohybů. Má dvě hlavní disciplíny. Ve freestylu hráči předvádějí efektní triky, otočky a nejrůznější technické kombinace. Footbag net zase připomíná kombinaci nohejbalu, volejbalu a tenisu.
Hraje se na hřišti o velikosti badmintonového kurtu, přes síť vysokou zhruba metr a půl. Hráč má na své polovině maximálně dva doteky. Musí tedy míček bleskově zpracovat a vzápětí poslat zpět na soupeřovu stranu.
„Rozhoduje rychlost. Není moc času přemýšlet, člověk musí okamžitě reagovat,“ vysvětlil Pavel Hejra.
Specifická je také technika úderů. Zatímco fotbalisté jsou zvyklí kopat především nártem, ve footbagu se používají nezvyklé pohyby a vytáčení nohy do strany. K tomu pomáhá i speciálně upravená sportovní obuv.
Šest zlatých medailí
Sportovní příběh táborského šampiona se začal psát v roce 2001. Tehdy se poprvé zúčastnil footbagového turnaje a hned při premiéře zvítězil v kategorii začátečníků. Následovaly roky tréninků, soutěží, cestování i soubojů s nejlepšími hráči světa. Hejra má za sebou přibližně dvacet světových šampionátů a během své kariéry se utkal se soupeři z USA, Kanady, Německa, Finska, Francie nebo Venezuely.
Přestože má na kontě šest světových titulů, zůstává věrný Táboru i práci v nemocnici.
Sport mu však nepřinesl jen medaile. Díky němu získal také řadu přátelství, která překračují hranice států i kontinentů.
„Díky footbagu jsem si našel spoustu kamarádů,“ říká.
Za své mimořádné sportovní úspěchy se Pavel Hejra dočkal uznání také ve svém rodném městě. Na podzim ho na táborské radnici přijal starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020), aby mu poděkoval za skvělou reprezentaci města a úspěchy na mezinárodní sportovní scéně.
„Reprezentant se při této příležitosti zapsal také do pamětní knihy města,“ popsal mluvčí města Luboš Dvořák. Neobvyklý sport hledá nové tváře
Aktivních hráčů footbagu není mnoho. V České republice se mu podle Hejrova odhadu věnuje přibližně patnáct až dvacet lidí.
Také proto by rád přivedl k hakisáku další zájemce. Základy si může vyzkoušet prakticky každý. Není potřeba být profesionálním sportovcem ani mít předchozí zkušenosti. Stačí chuť naučit se něco nového, trocha trpělivosti a ochota rozhýbat nohy trochu jiným způsobem.
„Kdo si to chce vyzkoušet, ať se na mě obrátí. Přijít může kdokoliv,“ zve do světa footbagu šestinásobný mistr světa. Zájemci mu mohou zavolat na telefon 773 632 736.