Šwiateková chybí na Turnaji mistryň poprvé od roku 2020. Z Malediv se ozvala fotkami v plavkách a vzkazem fanouškům

Na fotkách z dovolené, které zveřejnila 4. listopadu, je tyrkysové moře, lehátka pod palmami, šnorchl, talíře z resortní restaurace a západ slunce v kruhu blízkých. Šwiateková na Instagramu fanouškům žertem vzkázala, že jí chyběli, a slíbila jim novinky z dovolené. Pauzu od tenisu si podle svých slov dala „tak trochu“. O čtyři dny později začal v kalifornském Indian Wells Turnaj mistryň 2026, první od roku 2021 bez ní. Polská tenistka, která dlouho určovala tempo ženského tenisu, se tentokrát rozhodla tělo nepřetěžovat. A uvolnila tím místo, ze kterého nakonec profitovaly i Češky.
Stehno, které nepovolilo
Problém se táhl několik týdnů. Levé stehno Šwiatekovou zlobilo už v semifinále ve Wu-chanu a turnaj v Ning-po pro ni měl být poslední šancí nasbírat body do Race, tedy do průběžného pořadí rozhodujícího o účasti na Turnaji mistryň. Dne 20. října 2026 ale organizátoři Ningbo Open oznámili, že odstupuje. Důvodem byl podle prohlášení opakovaný problém s levým stehnem v posledních týdnech a potřeba dát si čas na odpočinek a rekonvalescenci.
Stejný den Šwiateková potvrdila konec sezony. Na Instagramu ji popsala jako jednu z nejnáročnějších v kariéře, plnou výzev, změn a lekcí. Zmínila tvrdou práci ve druhé půlce roku i potřebu tělo plně doléčit.
Přesná diagnóza zveřejněna nebyla. Zatím nikdo neuvedl stupeň poranění ani výsledek magnetické rezonance. Pro představu o vážnosti pomůže obecný rámec: americká ortopedická společnost AAOS uvádí, že mírné natažení svalu ve stehně se hojí zhruba 10 dní až tři týdny, těžší poranění i měsíce. Mezinárodní tenisová federace ITF upozorňuje, že u elitních hráčů se doba návratu odhaduje i pomocí ultrazvuku nebo magnetické rezonance. Rychlé vyléčení před koncem sezony by tak bylo spíš sázkou do loterie.
Rozhodnutí mělo okamžitý sportovní dopad. Po odstoupení byla Šwiateková v Race devátá. Jak připomněla WTA, o poslední postupové místo se tehdy přetahovaly Karolína Muchová, Šwiateková a Marta Kostjuková. Po polském odhlášení už mohla svými výsledky ovlivnit postup jen Kostjuková.
Konec série, která začala v roce 2021
Neúčast v roce 2020 nebyla sportovním neúspěchem. Turnaj mistryň v čínském Šen-čenu tehdy kvůli pandemii covidu vůbec neproběhl. Od následujícího roku se ale Šwiateková do závěrečné osmičky dostala pětkrát za sebou: v letech 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, kdy se hrálo v saúdskoarabském Rijádu. Podle profilu na webu WTA strávila v čele světového žebříčku 125 týdnů.
Letošní rok byl podle jejích měřítek skromný. Jediný titul získala v srpnu v Torontu, kde ve finále porazila Elenu Rybakinovou 6:2, 6:3. Šlo o 26. trofej v kariéře. Srovnání s předchozími sezonami je výmluvné:
|Sezona
|Tituly
|2024
|Dauhá, Indian Wells, Madrid, Řím, Roland Garros
|2025
|Wimbledon, Cincinnati, Soul
|2026
|Toronto
Podle nás se letošní výsledky nedají číst odděleně od posledních pěti let. Hráčka, která každý rok hrála až do posledního listopadového týdne, vyhrávala grandslamy a nesla tlak světové jedničky, má za sebou zátěž, jakou zvládne málokdo. Když sama píše o neuvěřitelně intenzivních letech, nemyslí jen jednu sezonu. Honit poslední body se zraněným stehnem by bylo hazardem s rokem 2027. Šwiateková tentokrát zvolila zdraví a tenisu tím neutíká.
Knížka na pláži a ryby pod hladinou
Příspěvek s několika fotkami z dovolené sklidil podle dostupných dat přes 121 tisíc lajků a zhruba 700 komentářů. Šwiatekovou na Instagramu sleduje přibližně 2,4 milionu lidí, takže pozornost se dala čekat.
Popisek je civilní: čtení na pláži, místní fauna nad vodou i pod ní, dobré jídlo a západy slunce „s nejlepšími lidmi“. Fotky ukazují pláž, šnorchlování, večerní atmosféru i skupinu přátel za soumraku. Společenský magazín Hello! si všiml černobílých pruhovaných bikin. Ani na dovolené ale nevypadá jako celebrita, která se předvádí. Spíš jako sportovkyně, která konečně vypnula.
Den nato přidala další příspěvek. Prozradila v něm, že je „tentokrát na Maledivách“ v resortu Huvafen Fushi. Šlo o označenou placenou spolupráci s cestovní agenturou Planet Escape a samotným resortem.
Maledivy nejsou mezi tenistkami výjimkou. WTA je už v přehledu dovolených po sezoně 2023 popsala jako oblíbenou destinaci. Kromě Šwiatekové tam tehdy zamířily Markéta Vondroušová, Ljudmila Samsonovová a Donna Vekičová. Důvody se dají snadno odhadnout: soukromí, teplo, moře a resortní zázemí na hony daleko od kurtů a kamer.
Reakce fanoušků jsou převážně vřelé. Přejí jí odpočinek, píšou, že jim chybí, a s úlevou sledují, že si volno užívá. Spekulace o nějakém skrytém problému ve veřejných zdrojích oporu nemají. Doložené je zraněné stehno a klidná dovolená.
Uvolněné místo, které využily Češky
Polský výpadek pomohl hlavně Muchové. Bez Šwiatekové v souboji o poslední místo měla k postupu blíž a nakonec se do Indian Wells podívala. Spolu s Lindou Noskovou tvoří první českou dvojici v ženské dvouhře na Turnaji mistryň od roku 2021, kdy tam hrály Karolína Plíšková s Barborou Krejčíkovou.
Startovní pole přesto zůstalo mimořádně silné. Světová jednička a obhájkyně titulu Rybakinová odstoupila kvůli virovému onemocnění a její místo převzala Kostjuková. Právě s ní se Nosková potkala v úvodním zápase.
Nosková v Indian Wells prožívá vysněnou premiéru. Kostjukovou porazila 6:4, 6:2 a v dalším zápase deklasovala Coco Gauffovou 6:3, 6:3. Jako první hráčka turnaje si zajistila semifinále. Podle WTA je nejmladší hráčkou, která při debutu postoupila do semifinále Turnaje mistryň, od Petry Kvitové v roce 2011. Kvitová tehdy turnaj vyhrála.
Muchová do premiéry vstoupila těsnou porážkou s Arynou Sabalenkovou 6:7, 5:7. Ve skupině ji ještě čekají Elina Svitolinová a Mirra Andrejevová, takže o postupu zatím rozhodnuto není.
Návrat naplánovaný na Brisbane
Šwiateková má jasno, kde začne. Polský web Tenisklub cituje jejího trenéra Francisca Roiga, podle kterého se společně rozhodli otevřít sezonu na turnaji v Brisbane místo United Cupu. Podle oficiálních stránek turnaje jde o podnik kategorie WTA 500 na tvrdém povrchu, který se hraje od 3. do 10. ledna 2027. Soupeřka a čas prvního zápasu budou známy až po losu. Pokud bude mezi nejvýše nasazenými, může ji podle formátu turnaje čekat volný los v prvním kole. To zatím potvrzené není.
Vynechání závěru sezony se už projevilo v žebříčku. K 11. listopadu je Šwiateková devátá se 4 188 body, hned za Muchovou na sedmém a Noskovou na osmém místě. Zatímco hráčky v Indian Wells sbírají body, ona stojí. Dá se čekat, že do nové sezony vstoupí mimo elitní osmičku, což se jí dlouho nestávalo.
V lednu ale přijede do Austrálie s doléčeným stehnem a odpočatou hlavou. Za tuhle výměnu možná zaplatila několika příčkami v žebříčku, jenže sezona je dlouhá a Austrálie teprve na začátku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář