V teplé bundě vám může být větší zima. Rozhoduje chyba, která začíná už v tramvaji

Zimní šatník přitom musí zvládnout více než ranní pohled na teploměr. Jinak se tělo zahřívá při chůzi, jinak při čekání na zastávce a jinak po příchodu do kanceláře. Oblečení vhodné na dlouhé stání venku může být při pohybu zbytečně teplé. Kdo tráví většinu dne uvnitř, nepotřebuje po celou dobu stejnou izolaci jako při cestě z domu. Právě možnost reagovat na změnu prostředí bývá užitečnější než další silný kus navíc.
První vrstva má jiný úkol než zimní kabát
Oblečení nejblíže pokožce pomáhá zacházet s vlhkostí, kterou tělo vytváří. Střední vrstva má především udržovat teplo a vnější část chránit před počasím. Pokud se tyto úkoly zamění za snahu navléct co nejvíce silných věcí, může celek fungovat hůře, než člověk očekává. Pocení navíc není vyhrazené sportu ani létu. Tělo se jím ochlazuje i při běžném zimním přesunu, pokud se zahřeje více, než potřebuje.
Vrstvy proto mají jít podle situace rozepnout nebo odložit. Svetr pod bundou může venku dobře posloužit a po delším pobytu uvnitř už být navíc. Podobně se dá pracovat se šálou nebo s rozepínací vrchní částí, aniž by bylo potřeba hned měnit celý šatník. Smyslem není nechat tělo prochladnout, ale zabránit zbytečnému přehřátí. Suché oblečení se udržuje snadněji, když se změna řeší dříve, než je spodní vrstva výrazně propocená.
Bavlna je příjemná, při pocení ale zadržuje vodu
Bavlněné tričko může být pohodlné pro běžné nošení, není však stejným řešením pro každou aktivitu. Nasává vlhkost a po výraznějším propocení schne pomaleji. Ve vytopené místnosti si toho člověk nemusí příliš všímat, rozdíl se projeví při dalším pobytu v chladu. Mokrá látka zůstává u těla a může přispět k nepříjemnému ochlazování. Silnější bunda přitom neodstraní vodu, která už se drží v oděvu pod ní.
Při pohybu nebo častém střídání prostředí může lépe vyhovovat lehčí funkční materiál. Syntetická vlákna se používají pro odvod vlhkosti a rychlé schnutí, merino vlna nabízí jiné možnosti práce s vlhkostí i tepelným pohodlím. Ani jeden název ale nezaručuje, že každý výrobek bude ideální pro každého člověka. Záleží na konkrétní látce, tloušťce, střihu a způsobu použití. Vlastnost jednoho dobře zvoleného trička nelze automaticky připsat všem kusům se stejným označením materiálu.
Na rychlou chůzi nepatří stejná sestava jako na čekání
Rozdíl mezi pohybem a nečinností je při zimním oblékání zásadní. Při svižné cestě se tělo zahřívá, zatímco při delším stání potřebuje více izolace. Silné termoprádlo proto nemusí být nejlepší volbou jen proto, že venku mrzne. Pokud se pod ním člověk při pohybu příliš zahřeje, může si následný pobyt venku zkomplikovat vlhkostí. Lehčí základ a upravitelná další vrstva někdy umožní přechody zvládnout pohodlněji než jediná těžká sestava.
Pro běžnou cestu do práce může posloužit lehčí spodní tričko, svetr nebo rozepínací vrstva a kabát, který lze po nástupu do dopravy otevřít. Na dlouhé čekání venku bude potřeba více tepla, při rychlé chůzi zase možnost přebytek odvést. Nejde o povinný nákup tří nových kusů. Často stačí jinak poskládat to, co už ve skříni je, a zohlednit, kolik času připadne na venek. Pohodlí vzniká z kombinace jednotlivých částí, ne z jedné vlastnosti bundy.
Spodní prádlo potřebuje správný střih i pod několika vrstvami
V zimě se na první pohled řeší hlavně kabát a svetr, přímý kontakt s pokožkou má ale také spodní prádlo. Pokud se shrnuje, tlačí nebo zadržuje vlhkost, další oblečení tento pocit neodstraní. Příliš teplé prádlo může být nepohodlné zejména člověku, který po krátké cestě sedí celý den ve vytopené místnosti. Jiné potřeby má při práci v chladu a jiné při střídání krátkých venkovních přesunů s pobytem uvnitř. Samotná zimní sezona proto neznamená, že má být automaticky silnější úplně všechno.
Podobně záleží na tom, co následuje přes funkční vrstvu. Pokud další oblečení špatně propouští vlhkost nebo zůstane celek příliš teplý, nemůže první kus sám zajistit suché pohodlí. Při výběru se proto vyplatí posuzovat celou sestavu. Vedle složení látky má význam, zda jde vrchní část snadno rozepnout a zda oblečení umožňuje běžný pohyb. Těsné vrstvení několika kusů přes sebe nemusí být příjemnější než menší počet dobře padnoucích věcí.
Silná ponožka může v botě zabrat potřebné místo
Stejný princip platí u chodidel. Ponožka má pomáhat udržet vhodné prostředí v botě, ne pouze vyplnit co největší prostor. Pokud je obuv s další silnou vrstvou těsná, prsty mají méně místa a tlak může pobyt venku znepříjemnit. Přidání druhého páru tak není automatickou odpovědí na studené nohy. Nejprve má smysl zkontrolovat, zda chodidlo není vlhké a zda mu zvolená kombinace obuvi a ponožky skutečně sedí.
Také nohy se potí v chladném období. Když ponožky zůstanou mokré a boty umožňují jen omezené odvětrávání, pocit zimy nemusí souviset s nedostatkem tlusté látky. Dobře padnoucí obuv a vhodný materiál proto mohou udělat více než další utažená vrstva. Po výraznějším propocení cestou do práce může pomoci suché tričko nebo náhradní ponožky. Převlečení vlhkého kusu řeší konkrétní příčinu nepohodlí, kterou pouhé zapnutí bundy neodstraní.
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