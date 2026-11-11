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V teplé bundě vám může být větší zima. Rozhoduje chyba, která začíná už v tramvaji

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Příliš teplé oblečení může zimní cestu znepříjemnit právě ve chvíli, kdy má chránit před chladem. Při svižné chůzi nebo ve vytopeném dopravním prostředku se tělo zpotí a vlhké vrstvy pak při návratu ven rychleji ochlazují pokožku. Samotná silná bunda tento problém nevyřeší. Záleží i na materiálu přímo na těle, prostoru v botách a možnosti některou vrstvu včas odložit.
Ilustrační fotografie zimního oblékání. Žádná propagovaná značka není identifikována.

Ilustrační fotografie zimního oblékání. Žádná propagovaná značka není identifikována.

Zdroj: wirestock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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