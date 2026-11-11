Ventrilo, TeamSpeak, Skype: Předchůdci Discordu, které jsme všichni používali. Někteří překvapivě stále fungují

Než Discord v květnu 2015 změnil pravidla hry, existovaly tři nástroje, které zásadně ovlivňovaly způsob, jakým spolu lidé na internetu komunikovali. Ventrilo, minimalistický hlasový klient pro hráče, který kladl důraz na nízké nároky na procesor. TeamSpeak, komunikátor fungující na principu klient-server, veřejně spuštěný v roce 2001 a neodmyslitelně spojený s herními klany, guildami a vlastním provozováním serverů. A Skype, masově rozšířený komunikátor založený v roce 2003, který překročil hranice herního světa a v dobách největší slávy měl přes 300 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Všechny tři nástroje patřily k základní výbavě každého, kdo chtěl na internetu komunikovat hlasem. Překvapivé je, že ne všechny zmizely. Ventrilo i TeamSpeak 3 jsou v roce 2026 stále funkční, lze je stáhnout a připojit se přes ně k serverům. Skype už běžným uživatelům k dispozici není. Microsoft ho vypnul 5. května 2025.
Éra IP adres, portů a ručního nastavování
Kdo se někdy kolem roku 2008 pokoušel připojit partu kamarádů na Ventrilo, ví, o čem je řeč. Nejprve jste stáhli klienta a potom serverovou část. Následovalo upravování textového konfiguračního souboru, často bez grafického rozhraní, nastavování přesměrování portů na routeru a nakonec rozesílání IP adresy a čísla portu všem spoluhráčům. Kdo si s tím nedokázal poradit, zkrátka musel hrát bez hlasové komunikace. TeamSpeak byl o něco přívětivější, základní princip ale zůstával stejný: někdo musel provozovat server a ostatní se k němu ručně připojovali.
Skype fungoval jinak. Nepotřebovali jste vlastní server a komunikace probíhala prostřednictvím jeho distribuované infrastruktury. Jenže služba nebyla navržená s ohledem na potřeby herních komunit. Skupinové hovory měly omezený počet účastníků, chyběly trvalé textové kanály a celá platforma se zaměřovala spíše na běžné hovory a videohovory než na koordinaci herních raidů ve World of Warcraft.
Právě tyto překážky – IP adresy, porty, pronájmy serverů a nutnost každému nováčkovi vysvětlovat, kam kliknout – byly jedním z hlavních důvodů, proč Discord nakonec dokázal všechny tři služby překonat. Nešlo nutně o lepší kvalitu zvuku nebo nižší latenci. Rozhodující bylo především to, že stačilo poslat odkaz a během chvíle jste mohli společně komunikovat.
Kdo přežil a kdo ne
Stav v roce 2026 je poměrně jednoznačný, i když ne úplně intuitivní:
- Skype je minulostí. Microsoft ukončil jeho provoz pro běžné uživatele 5. května 2025 a doporučil jim přejít na Teams Free. Kontakty a chaty bylo možné automaticky přenést, tato možnost se ale týkala uživatelů, kteří byli na Skype aktivní mezi prosincem 2024 a únorem 2025 a přešli do Teams před 1. prosincem 2025. Žádosti o export historie konverzací bylo možné podávat pouze do 15. června 2026. Kdo termín nestihl, mohl o možnost získat svá data přijít.
- Ventrilo stále funguje. Oficiální web nabízí ke stažení klienty čtvrté i starší třetí verze. Historie změn navíc ukazuje, že vývoj ve větvi 4.x pokračuje. K dispozici je také stavová stránka, na které lze kontrolovat dostupnost serverů. Veřejné údaje o velikosti současné uživatelské základny ale chybí.
- TeamSpeak 3 se nachází v přechodném období. Klient verze 3.6.2 i server verze 3.13.8 jsou stále ke stažení. Od června 2025 však TeamSpeak 3 nedostává nové funkce, pouze bezpečnostní aktualizace. Konec podpory je naplánován na 31. prosince 2027. Budoucností společnosti je nová generace platformy TeamSpeak 6.
TeamSpeak navíc v únoru 2026 informoval o „neuvěřitelném nárůstu nových uživatelů“ a zaplněných kapacitách v některých regionech. Nejde tedy jen o přežívající relikvii z minulosti. TeamSpeak si stále udržuje své místo na trhu a má komunitu, která ho aktivně používá.
Proč Discord vyhrál
Discord má dnes přes 200 milionů měsíčně aktivních uživatelů a 90 milionů denně aktivních uživatelů. To jsou čísla, kterých TeamSpeak ani Ventrilo nikdy nedosáhly. Rozhodující ale není jen velikost komunity. Důležité je především to, co Discord nabídl jinak.
Spojil hlasovou komunikaci s trvalými textovými kanály, videem, sdílením obrazovky a nástroji pro správu komunit. To všechno navíc zpřístupnil prostřednictvím jednoduchého rozhraní, ve kterém se uživatel rychle zorientuje. Server může mít až 25 milionů členů a 500 kanálů. Pro srovnání: starší sekundární zdroje u Ventrila dlouhodobě uváděly limit osmi uživatelů na bezplatném serveru provozovaném samotným uživatelem. Jde tedy o zcela odlišné možnosti a měřítko.
TeamSpeak má ale dodnes několik výhod, ve kterých Discord nemusí být nejlepší volbou. Patří mezi ně nízká latence, malé nároky na hardware, možnost plně spravovat vlastní server, podrobné nastavení uživatelských oprávnění a důraz na soukromí. Pro kompetitivní hráče nebo organizace, které chtějí mít provoz a data pod vlastní kontrolou, tak může být stále vhodným řešením.
Pro běžného uživatele, který chce poslat kamarádovi odkaz a během několika sekund s ním začít mluvit, je ale Discord výrazně pohodlnější.
Česká stopa
Přesná čísla o rozložení českých uživatelů mezi jednotlivé platformy nejsou veřejně dostupná. Některé nepřímé indicie ale ukazují, jak silnou pozici měl TeamSpeak v českém prostředí. Například český server TSko.cz funguje od roku 2005 a uvádí 300 tisíc uživatelů. TeamSpeak byl v českých i slovenských herních komunitách dlouhá léta standardem. Kdo hrál Counter-Strike, World of Tanks nebo jiné týmové hry, měl velmi pravděpodobně nainstalovaný TeamSpeak 3.
Kam se po vypnutí Skypu přesunuli čeští uživatelé? Microsoft je nasměroval především k Teams Free. Pro herní a komunitní komunikaci ale byla přirozenější alternativou služba Discord, která už v té době fungovala jako výchozí komunikační platforma pro velkou část online komunit. Teams s 320 miliony měsíčních uživatelů po celém světě dominují především firemnímu prostředí. Discord si naopak vybudoval silnou pozici mezi hráči a ostatními online komunitami.
Co si z toho odnést
Ventrilo i TeamSpeak 3 si dnes můžete stáhnout a zprovoznit pro skupinu přátel. Ventrilo vyžaduje více ručního nastavování a práci s textovou konfigurací, zatímco TeamSpeak nabízí také možnost připojit se ke komunitám a serverům bez nutnosti provozovat vlastní hardware. Skype už takovou možnost nenabízí. Kdo si chce připomenout staré časy, může si obě původní platformy stále vyzkoušet. U TeamSpeaku 3 je ale potřeba počítat s tím, že jeho podpora má stanovený konec na závěr roku 2027.
Skutečný příběh této generační výměny není ani tak o tom, kdo měl lepší zvuk. Jde především o to, kdo dokázal odstranit překážky mezi okamžikem, kdy chcete s někým mluvit, a chvílí, kdy spolu skutečně začnete komunikovat. Discord tuto bariéru prakticky odstranil jediným odkazem. A miliony uživatelů, kteří ho každý měsíc používají, ukazují, jak úspěšný tento přístup byl.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík