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Příměří už bylo podepsané. Vojáci ale umírali ještě šest hodin, protože válka měla skončit až v jedenáct

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Dennívýzva
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Ráno 11. listopadu 1918 bylo jasné, že první světová válka končí. Dohoda však měla začít platit až v jedenáct hodin a na frontě do té doby pokračovala střelba. Někteří vojáci padli jen několik minut před tichem, na které Evropa čekala čtyři roky. Proč generálové nezastavili boje okamžitě?
Příměří už bylo podepsané. Vojáci ale umírali ještě šest hodin, protože válka měla skončit až v jedenáct

Příměří už bylo podepsané. Vojáci ale umírali ještě šest hodin, protože válka měla skončit až v jedenáct

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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