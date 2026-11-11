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Babiš s Macinkou stráví 17. listopad v Izraeli. Národní třída letos přijde o 2 známé adresáty pískotu

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KOMENTÁŘ / Babiš s Macinkou stráví 17. listopad v Izraeli. Že se cesta trefila do dne, kdy by mohl na Národní třídě zaznít názor veřejnosti, je prý náhoda.
Fotografie Andreje Babiše a Petra Macinky

Fotografie Andreje Babiše a Petra Macinky

Zdroj: Foto: NextFoto, Andrej Babiš a Petr Macinka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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