Babiš s Macinkou stráví 17. listopad v Izraeli. Národní třída letos přijde o 2 známé adresáty pískotu

KOMENTÁŘ / Babiš s Macinkou stráví 17. listopad v Izraeli. Že se cesta trefila do dne, kdy by mohl na Národní třídě zaznít názor veřejnosti, je prý náhoda.
Premiér Andrej Babiš letos na Národní třídu nedorazí. Místo svíčky u památníku ho tentokrát prý čeká návštěva Izraele, kam odletí už 16. listopadu a vrátí se osmnáctého. Doprovodí ho mimo jiné ministr zahraničí Petr Macinka, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jednat se bude o obraně, antibalistické ochraně, zdravotnictví i dalších společných projektech. To všechno jsou vážná témata. Nicméně načasování celé výpravy má i druhou stránku.
Pískot se tentokrát konat nebude, aspoň ne před premiérem
Babiš ve svém videu na Facebooku uvedl, že ho neúčast na tradiční připomínce prý velice mrzí. Hned ale pro naše potěšení dodal, že jeho nepřítomnost může přispět ke zklidnění vyhrocené situace. To by si člověk hned pomyslel, že premiér objevil nějaký inovativní způsob řešení společenského napětí – když se na vás lidé zlobí, prostě odleťte na jiný kontinent. A je vyřešeno.
Samozřejmě, nikdo asi nemůže tvrdit, že cesta vznikla proto, aby se Babiš vyhnul nepříjemnému přijetí. Je to oficiální zahraniční návštěva a její program má přece jen konkrétní obsah. Premiér však sám připomíná, že na Národní třídu chodí každý rok a že tam v minulosti opakovaně čelil nepříjemným protestům. Když tedy teď oznámil, že jeho nepřítomnost snad uklidní situaci, nemohu se nezeptat, jestli se čirou náhodou neplete klid s tichem. Těžko se bude pískat, když nebude na koho.
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Cesta se uskuteční totiž v době oslav výročí sametové revoluce. A zatímco premiér se bude připravovat na jednání s izraelskými představiteli, v Praze se krátce před jeho cestou chystá i demonstrace spolku Milion chvilek proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií. Za nimiž stojí především Babiš. Domácí politická atmosféra tedy zrovna nepřipomíná lázeňskou kolonádu.
Macinka jede také, pro jistotu
Petr Macinka se do Izraele vydá spolu s premiérem, přestože by se na Národní třídě jistě našlo dost lidí, kteří by mu rádi sdělili svůj nepříliš tichý názor na současnou politiku. A možná i na jeho pohled na ženské hokejové družstvo. Společně s dalšími členy delegace se ale bude věnovat zahraničním a bezpečnostním otázkám. Pozitivní stránkou věci je, že se alespoň nebude muset řešit, jestli jsou hlasitější demonstranti, anebo ministr.
Sedmnáctý listopad není jen den, kdy se nepracuje
Sedmnáctý listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. Připomíná uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 i studentskou demonstraci z roku 1989, kterou komunistický režim brutálně potlačil. Zásah na Národní třídě se stal jedním ze zásadních okamžiků sametové revoluce a začátku konce komunistické vlády. Nejde tedy jen o den volna, státní vlajky a politiky pokládající věnce před kamerami. Připomíná odvahu ozvat se proti moci, která by chtěla slýchat jen souhlas.
Vláda může během takového dne odjet jednat do zahraničí, ale doma pořád zůstávají lidé, kteří mají právo nesouhlasit, protestovat a dát svůj názor hlasitě najevo. To není porucha demokracie, to je jedna z jejích základních vlastností. Babiš tedy letos na Národní třídě nebude. Možná se skutečně podaří uklidnit atmosféru, jak doufá. To ale neznamená, že důvody k protestům zmizí, jen se tentokrát lidé budou muset obejít bez premiéra, kterému by je mohli říct přímo do očí.
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Autorský komentář redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Babiš s Macinkou vymění Národní třídu za Izrael. Nabízí se otázka, zda se jen vyhýbají kritice byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.