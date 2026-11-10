Největší fontána dostala na zimu nový kryt za 227 tisíc, skládá se jako dřevěné puzzle

Největší fontána dostala na zimu nový kryt za 227 tisíc, skládá se jako dřevěné puzzlePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Největší fontána dostala na zimu nový kryt za 227 tisíc, skládá se jako dřevěné puzzleZdroj: Zuzana Pešková
Článek byl publikován 10.11.2026 17:01
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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