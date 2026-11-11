Na rukávu spustíte kalkulačku i video a látka přitom vydrží v pračce. Vědci poprvé vytkali displej přímo do oblečení

Tým z Národní univerzity v Singapuru (NUS) zveřejnil koncem října 2026 v časopise
Nature studii, která představuje technologii, jež dosud neměla obdoby: plnohodnotné dotykové grafické rozhraní vetkané přímo do rukávu běžného oblečení. Na ploše o rozměrech 168 × 105 milimetrů na předloktí dokáže zobrazit kalkulačku, fotogalerii, kompas i video s frekvencí 30 snímků za sekundu. Textilie reaguje na několik dotyků současně, přijímá obrázky přes Bluetooth, automaticky otáčí obraz podle polohy ruky a přizpůsobuje jas okolním podmínkám. Po doplnění o teplotní vlákno umístěné v podpaží dokáže zobrazovat také tělesnou teplotu.
A co je možná nejpřekvapivější, rukáv funguje i po padesáti vypráních v běžné pračce s pracím prostředkem, přičemž jeho vlastnosti zůstávají téměř beze změny. Nejde tedy o pouhý koncept nebo vizualizaci budoucí technologie. Prototyp skutečně existuje, výzkumníci ho zdokumentovali a jeho zdrojový kód zveřejnili na
GitHubu. Pět tisíc čipů v jednom vlákně
Klíčovým slovem celého projektu je „vetkali“. Displej totiž není tvořen samostatným panelem přišitým k oblečení ani nalepenou fólií. Tým vedený materiálovým inženýrem Turalem Chudijevem, který dříve působil na MIT, vyvinul postup, při němž se pomocí laseru odkryjí přesně vymezená místa na tenkých izolovaných vodičích. Řízeným smáčením se následně roztavená pájka dostane právě na tato místa a vytvoří elektrická spojení s miniaturními čipy. Výsledkem je pás obsahující více než 5 000 čipů a přes 20 000 elektrických spojů.
Tento pás se následně pomocí technologie tepelného tažení začlení do vícevrstvého vlákna. Vznikne tak pixelová a dotyková vrstva, které jsou součástí jediného vlákna o průměru přibližně jednoho milimetru a délce deseti metrů. Z těchto vláken pak výzkumníci utkali samotný rukáv.
Ten obsahuje celkem 54 pixelových vláken, z nichž každé má 96 LED diod. Dohromady tak vzniká 5 184 samostatně ovladatelných světelných bodů s osmibitovou barevnou hloubkou. Rozlišení 96 × 54 pixelů se samozřejmě nemůže rovnat displeji moderního smartphonu, pro zobrazování ikon, textu, jednoduchých animací nebo navigačního kompasu ale postačuje.
Co znamená „poprvé“, a co ne
Textilní displeje nejsou úplnou novinkou. Už v roce 2021 popsala jiná studie publikovaná v časopise Nature velkoplošnou textilii s integrovaným displejem a klávesnicí. Singapurský tým však posunul technologii o krok dál. Jeho vlákno totiž kombinuje adresovatelné pixely a dotykový senzor, díky čemuž lze vytvořit skutečné grafické uživatelské rozhraní. Právě pro něj výzkumníci používají označení „garment GUI“.
Starší textilní displeje dokázaly zobrazovat informace, ale jejich zobrazovací a dotykové prvky nebyly integrovány do stejné vrstvy. Nové řešení zvládá obojí současně v jediném vlákně.
Rukáv navíc kromě pixelových vláken obsahuje také vlákna s mikrofonem, reproduktorem a senzory pohybu, teploty, světla a orientace. Prototyp tak dokáže reagovat i na hlasové povely. Označení „poprvé“ proto neznamená, že jde o vůbec první displej zabudovaný do textilie. Jde spíše o první oděvní displej tohoto typu, který kombinuje zobrazování a dotykové ovládání do funkčního grafického rozhraní připomínajícího to, na které jsme zvyklí ze smartphonů.
Padesát praní a tisíc ohybů
U jakékoli elektroniky zabudované do oblečení se nabízí zásadní otázka: co se stane při praní? Výzkumníci na ni odpověděli konkrétními testy. Po padesáti pracích cyklech s použitím pracího prostředku v běžné pračce zůstal světelný výkon i citlivost dotykového ovládání téměř beze změny.
Vlákna navíc vydržela tisíc ohnutí kolem poloměru pouhých pěti milimetrů. Jde o poměrně výraznou deformaci, která překračuje nároky běžného nošení. Doprovodné video dokonce ukazuje, že vlákno funguje i pod vodou.
Textilie si přitom zachovává prodyšnost, pružnost a mechanickou odolnost. Podle NUS zůstává displej také v mezích stanovených limitů pro materiály přicházející do kontaktu s pokožkou. To ale ještě neznamená, že je jeho dlouhodobá bezpečnost při každodenním nošení definitivně potvrzena. Rozsáhlá dermatologická studie zatím zveřejněna nebyla a dosavadní výsledky se vztahují především k laboratorním testům prototypu.
Od rukávu k pracovnímu oděvu
Kdy si podobný rukáv budeme moci koupit? Na začátku listopadu 2026 nebyla oznámena cena, datum uvedení na trh ani žádný komerční partner. Samotní autoři hovoří především o dalších vývojových krocích. Mezi ně patří zvýšení rozlišení, integrace dalších senzorů a využití umělé inteligence přímo ve vlákně.
Podrobnosti o napájení případné komerční verze zatím výzkumníci nezveřejnili. Z doprovodného repozitáře vyplývá, že současný prototyp využívá šest řídicích mikrokontrolérů a samostatný zvukový kanál. Rozhodně tedy nejde o samonapájecí textilii, která by fungovala bez externího zdroje energie. Výzkumníci zatím nepopsali ani možnosti oprav při poškození jednotlivých vláken. Díky architektuře s nezávislými kanály pro každé vlákno by však porucha jedné části nemusela nutně vyřadit z provozu celý displej.
Podle nás je na celém projektu nejzajímavější něco jiného než samotná možnost sledovat video na rukávu. Elektronické rozhraní se totiž začíná chovat jako skutečná textilie: lze ho ohýbat, prát a zachovává si prodyšnost. To otevírá zajímavé možnosti především v medicíně, ochranných oděvech nebo pracovních uniformách. Módní průmysl může být až jednou z dalších oblastí využití.
Také v Česku se výzkumné týmy věnují chytrým textiliím. Pracoviště na
Západočeské univerzitě i na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci se zabývají například senzorickými tričky pro sledování únavy řidičů, vyhřívacími návleky pro sportovce nebo textilními elektrodami určenými pro astronauty. Firmy, univerzity a výzkumné organizace v této oblasti propojuje také klastr CLUTEX.
Singapurský rukáv představuje laboratorní důkaz, že displej a textilie mohou být součástí jednoho materiálu. Než se podobná technologie dostane do běžného prodeje, čeká její vývojáře ještě dlouhá cesta. Směr je ale zřejmý: elektronika se postupně stává součástí oblečení, nikoli jen zařízením, které si na sebe oblékáme nebo nosíme v kapse.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík