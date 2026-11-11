Kapitán Prostějova Pšurný o ultras soupeře, kteří vtrhli do kabin: Už jsem to s nimi zažil

„Upřímně už jsem to v Prostějově po derby s Přerovem jednou nebo dvakrát zažil, že se dostali až do kabin,“ řekl Pšurný pro SportyŽivě.cz. Útočník, který v létě přešel od Jestřábů k městskému rivalovi, nic nevyhrocuje a nedává najevo ani strach. Bučení, transparenty o zradě i vpád do zázemí po premiérovém druholigovém prostějovském derby bere jako součást prostředí, které zná roky. Jednatel klubu Roman Radkovič chce celý večer rozebrat s pořadateli a policií, protože se oba týmy střetnou znovu. A při takové atmosféře nejde jen o body.
Gól v deváté minutě a pískot z kotle
V sobotu dorazilo na Zimní stadion Prostějov 4 356 diváků. Na druhou ligu je to číslo, jaké se nevidí často. Kotel Jestřábů vyvěsil choreografii „Jedno město, jeden klub“. Podle Olomouckého Reportu se na plotě objevily i transparenty „My jsme Prostějov, vy nejste nic“ nebo „Kupování soutěží není koncepce. SK Hronov 1913 není tradice“. Pšurného přivítal pískot už při představování.
Pak skóroval. V čase 9:03 otevřel skóre zápasu po přihrávkách Lukáše Finsterleho a Ondřeje Pokorného. Z kotle se znovu ozvalo bučení. „Já jsem rád za každý gól, přece jen jich tolik nedávám,“ popsal kapitán pro SportyŽivě.cz. „Nicméně i vzhledem k celkové atmosféře jsem nechtěl oslavy nijak přehánět.“
SK postupně přidávalo, každá třetina skončila jeho výhrou. Po jednom gólu v první a ve druhé přišly ve třetí dva další. Skóre uzavřeli Matyáš Budina a dvakrát Matěj Svoboda. Favorizovaní Jestřábi ve své
oficiální zápasové zprávě přiznali nepovedený večer a nevyužité šance. Ani po porážce nespadli z druhého místa tabulky, na vedoucí Porubu ale ztrácejí šest bodů. Co se stalo po závěrečné siréně
Podle Olomouckého Reportu létaly na hráče SK ještě na ledě u sektoru Jestřábů kelímky s pivem. Skupina zhruba dvaceti příznivců poraženého týmu pak zamířila do útrob haly. Kabinu soupeře nehledala, šla za vlastními hráči.
Žádný z dostupných zdrojů nezmiňuje zranění ani fyzické napadení. Veřejně zatím nikdo nepopsal, kudy se skupina do zázemí dostala. Trenér Jestřábů Miloš Říha podle iDNES vnímá incident jako právo fanoušků říct po porážce týmu svůj názor. Sám se jim za výkon mužstva omluvil. Radkovič mluví jinou řečí: „Určitě tento incident nebereme na lehkou váhu a v daný okamžik samozřejmě vůbec nezáleží na tom, jestli tito problematičtí fanoušci zaútočí na jakéhokoliv našeho soupeře nebo na nás.“
Pšurný stojí někde mezi nimi. „Ultras Prostějova s klubem žijí, podporují svůj tým na každém výjezdu, nicméně pořád je to jen sport a po zápase by měly jít emoce stranou,“ řekl.
Proč právě Pšurný
V sezoně 2025/26 byl Pšurný jednou z opor Jestřábů. Odehrál za ně 56 zápasů a nasbíral 22 gólů a 31 asistencí. Nebyl to anonymní hráč z rozpisu: Jestřábi ho při příchodu představovali jako zkušenou posilu, která má za sebou draft do NHL, konkrétně do klubu New York Rangers. K 30. srpnu 2026 ale přestoupil do SK Prostějov 1913. Za zrádce ho kotel neoznačil kvůli přestupu samotnému. Odešel totiž do kabiny o pár metrů vedle, k soupeři ve sporu o to, komu prostějovský hokej patří.
Ten spor začal v létě. SK vyhrálo v sezoně 2025/26 krajskou ligu, v kvalifikaci o druhou ligu ale neuspělo. Druholigovou licenci pak převzalo od HC Wikov Hronov, který ze soutěže odcházel. Výkonný výbor ČSLH převod schválil. Jestřábi podle Sport.cz namítali mimo jiné údajné dluhy Hronova a kapacitu jednoho stadionu pro dva kluby. Odtud pochází transparent o „SK Hronov 1913“.
Pšurný sám vidí kořeny nevraživosti hlouběji. „Jsem trnem v oku kluků z ultras zřejmě už od dob mého působení v Přerově, kde je rivalita mezi oběma tábory fanoušků obrovská,“ říká. Prostějov a Přerov dělí asi 25 kilometrů. Kdy přesně Pšurný dřívější vpády do kabin zažil, neupřesnil. Zůstává to jeho osobní vzpomínkou.
Mezi oběma rivalitami je podle nás zásadní rozdíl. Přerov a Prostějov jsou dvě města, každé má svou halu i svou historii. Jestřábi a SK sdílejí jeden stadion, jednu soutěž a jedno město. Hádají se o identitu, ne o region. Proto se emoce, které by jinde vyprchaly cestou autobusem domů, tady přelévají až k hráčům.
Co klubu hrozí a co přijde v lednu
Soutěžní a disciplinární řád ČSLH řadí vstup diváků a neoprávněných osob do šaten výslovně mezi kolektivní přestupky. Postih se řídí tím, jestli zasáhla pořadatelská služba a jestli došlo ke zranění či škodám:
Situace Možný postih Pořadatelé zasáhli, bez zranění a škod (lehčí varianta) napomenutí nebo pokuta do 40 % maxima Pořadatelé zasáhli, bez zranění a škod (závažnější varianta) pokuta do 60 %, utkání bez diváků či uzavření hřiště až na 4 utkání Pořadatelská služba selhala pokuta do 80 %, zastavení činnosti až na 3 utkání, krajně vyloučení ze soutěže
U disciplinární komise Výkonného výboru ČSLH je strop pokuty pro kolektiv 200 000 Kč. Rozhodnutí k sobotnímu incidentu jsme zatím nedohledali. Tabulka proto ukazuje jen rámec, ve kterém se případné řízení může pohybovat.
Radkovič slibuje vlastní rozbor. „Určitě si celou situaci velmi důkladně zanalyzujeme a vyhodnotíme v kooperaci s pořadatelskou službou i zástupci policie, kteří byli přímo na místě, zda nedošlo k nějakému pochybení a šlo situaci předejít,“ řekl. Konkrétní opatření zatím klub neoznámil. Čas na ně je omezený. Kluby čeká ještě nejméně dvě vzájemná utkání a další derby je potvrzené na 9. ledna 2027 v 17:00, kdy budou domácí Jestřábi. Dá se čekat, že oddělení zázemí a ochrana kabin budou tentokrát stejně sledovaným tématem jako sestavy.
Část večera přitom nepatřila jen nevraživosti. SK s fanoušky a A-týmem vybralo 36 254 Kč pro Oddělení klinické onkologie Nemocnice AGEL Prostějov. „Na světě jsou určitě mnohem důležitější věci než sportovní úspěch, který je velmi pomíjivý,“ dodal Radkovič.
Pšurný má pro kotel, který na něj celý večer pískal, nečekaný vzkaz. Chce mu poděkovat za skvělou atmosféru. „Málokdy si můžeme v druhé lize užít zápas před plným stadionem,“ řekl. Pod jednou střechou teď v Prostějově stojí dvě kabiny a v lednu se ukáže, jestli dveře mezi nimi a tribunou vydrží zavřené.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek