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Kdo dává vejce do studené vody, loupe potrhané koule. Stačí změnit pořadí dvou kroků a skořápka sjede sama

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Kdo dává vejce do studené vody, nevědomky přilepuje bílek ke skořápce. Stačí otočit pořadí a vejce po uvaření rovnou ponořit do ledu.
Trik s lepicí páskou a skořápkou funguje jen v případě, když je vejce správně uvařené

Trik s lepicí páskou a skořápkou funguje jen v případě, když je vejce správně uvařené

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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