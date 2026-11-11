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Vyhlašujeme řetězec, který v Česku platí prodavačkám nejvíc. Na startu jim dává i 36 500 Kč

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Představte si ženu, která po letech v kanceláři hledá práci v obchodě. […]
Vyhlašujeme řetězec, který v Česku platí prodavačkám nejvíc. Na startu jim dává i 36 500 Kč

Vyhlašujeme řetězec, který v Česku platí prodavačkám nejvíc. Na startu jim dává i 36 500 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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