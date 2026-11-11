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Krvavé jezero Natron má strašidelnou pověst. Může za to počet mumifikovaných zvířecích těl v okolí

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Tanzanské jezero Natron fascinuje svým sytě rudým zbarvením. Někdy však okolí nahání strach. Lidé totiž v blízkosti vodní hladiny dodnes nacházejí zachovalé mumie zvířat. Za balzamovanými ostatky tvorů stojí zvláštní přírodní fenomén.
Africké jezero Natron je opředeno strašidelnými pověrami, že živočichy za letu mění v kámen. Pro zvláštní jev však existuje vědecké vysvětlení.

Africké jezero Natron je opředeno strašidelnými pověrami, že živočichy za letu mění v kámen. Pro zvláštní jev však existuje vědecké vysvětlení.

Zdroj: Wikimedia commons by Clem23 - Own work, CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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