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Nelétá, ale utíkat umí. Nandu Piškot zmizel a chovatel teď prosí o pomoc s hledáním

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Dennívýzva
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Nandu patří mezi největší žijící ptáky. Nedovede sice létat, ale o to zdatnější je běžec, a to prokázal i jedinec z Chodové Plané na Tachovsku. Podle informací od majitele se samec jménem Piškot zřejmě vyplašil a utekl. Jeho chovatel se nyní obrací na sousedy i obyvatele okolí s prosbou o pomoc.
Nelétá, ale utíkat umí. Nandu Piškot zmizel a chovatel teď prosí o pomoc s hledáním

Nelétá, ale utíkat umí. Nandu Piškot zmizel a chovatel teď prosí o pomoc s hledáním

Zdroj: Monika Vlčková - Zoo Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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