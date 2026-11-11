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Zazimování růží: Které druhy stačí přihrnout a které potřebují ochranu před mrazem?

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Jak zazimovat růže? Nejdůležitější je chránit kořeny a místo očkování před mrazem. Správné zazimování však provedete podle potřeb jednotlivých odrůd. Růže před zimou: suché květy …
Zazimování růží: Které druhy stačí přihrnout a které potřebují ochranu před mrazem?

Zazimování růží: Které druhy stačí přihrnout a které potřebují ochranu před mrazem?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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