Zazimování růží: Které druhy stačí přihrnout a které potřebují ochranu před mrazem?

Jak zazimovat růže? Nejdůležitější je chránit kořeny a místo očkování před mrazem. Správné zazimování však provedete podle potřeb jednotlivých odrůd.
Růže před zimou: suché květy nevadí, nejdůležitější je ochránit místo očkování
Růže patří k nejkrásnějším ozdobám zahrady, ale některé odrůdy bývají citlivé na silné mrazy a časté výkyvy počasí.
Právě proto je dobré naplánovat jejich zazimování včas. Není potřeba dělat zbytečně mnoho zásahů. Důležitější, než jakýkoliv radikální podzimní řez je ochrana kořenů a citlivého místa, ze kterého vyrůstá ušlechtilá část rostliny.
Čtěte také: Podzimní výsadba růží: Kdy je zasadit, kam je umístit a jak je připravit na zimu Jak připravit růže na zazimování
Před samotným zazimováním je nezbytné z keřů odstranit všechny nemocné a poškozené listy, které by mohly být zdrojem infekce. Pokud na keři zůstaly suché květy, odstraňovat je za každou cenu nemusíte. Čemu je důležité se na podzim vyhnout, je výraznému zkracování zdravých výhonů.
Radikální řez růží se provádí až na jaře, kdy nejlépe poznáme, které části rostlin nejsou poškozené od mrazu a jiných faktorů. Čtěte také: Stříhání růží po odkvětu: Jak provést správný řez pro bohatší kvetení v příští sezóně? Rozhoduje, jaký druh růže máte! Zazimování růží – Kompletní průvodce na zimu 2026 podle jednotlivých odrůd – Jak zazimovat růže. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zazimovat růže
Běžné
keřové růže jsou náchylné na promrznutí kořenového systému a spodní části rostliny. Kolem báze doporučuji přihrnout dobře vyzrálý kompost nebo chvojí. Dobře se mi také osvědčila vrstva listí. Tím vytvoříme ochrannou vrstvu, která chrání kořenový krček i místo očkování. Právě tato místa bývají u růží nejvíce citlivá na chlad.
Tip redakce: Pozor na neprodyšné materiály! U některých zahrádkářů jsem viděla použít igelitový sáček pro ochranu krčku. Igelit je neprodyšný, proto se pod touto ochranou může držet vlhkost a rostliny mohou začít zahnívat. Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru Jak zazimovat růže v nádobách
Růže pěstované v nádobách potřebují oproti záhonovým růžím zvláštní pozornost. Jejich kořeny jsou více vystavené mrazu, proto květináč raději přemístíme na chráněné místo, popřípadě jej obalíme jutou, kokosovou rohoží nebo jiným izolačním materiálem. Nádoba musí mít také dostatečné množství odtokových otvorů, aby kořeny nestály ve vodě. Čtěte také: Okno jako z časopisu: 5 zimních inspirací z větviček, svíček, světýlek a šišek Jak zazimovat pnoucí růže
Pnoucí růže můžeme chránit před výkyvy teplot a rozmary počasí chvojím nebo jiným prodyšným materiálem. U citlivých odrůd je dobré sledovat doporučení pro konkrétní kultivar. Ne všechny růže mají stejnou odolnost vůči mrazu. Pokud máte zvláště citlivé odrůdy, doporučuji je chránit jutou. Tip redakce PlanetaZahrady
Příprava na zimu nemusí být složitá. Když odstraníme nemocné části, ochráníme spodní část keře a nebudeme rostlinu zbytečně stříhat, pomůžeme jí bez problémů zvládnout chladné období. S přihrnováním zeminy k růžím počkejte až na období, kdy už se počasí skutečně ochlazuje. Příliš brzké zakrytí v teplém a vlhkém počasí může keřům spíše uškodit. Používejte raději kyprou zeminu nebo vyzrálý kompost, nikoli těžkou a mokrou půdu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)