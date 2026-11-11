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Fiala podstoupil dvě operace a devět měsíců nehrál. Kings teď řeší, zda ho mohou rovnou nasadit do první formace

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Kevin Fiala se po 269 dnech vrátil do plného kontaktního tréninku Los Angeles Kings. Trenér Peter Laviolette ale jeho start proti Nashvillu zatím nepotvrdil.
Fiala podstoupil dvě operace a devět měsíců nehrál. Kings teď řeší, zda ho mohou rovnou nasadit do první formace

Fiala podstoupil dvě operace a devět měsíců nehrál. Kings teď řeší, zda ho mohou rovnou nasadit do první formace

Zdroj: Swiss Ice Hockey
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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