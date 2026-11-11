Fiala podstoupil dvě operace a devět měsíců nehrál. Kings teď řeší, zda ho mohou rovnou nasadit do první formace

Pondělní trénink 9. listopadu vypadal na první pohled nenápadně. Švýcarský útočník ale poprvé od února nebruslil v červeném dresu, který v hokeji znamená zákaz kontaktu, a nestál stranou jako nadpočetný hráč. Zapojil se do hry pět na pět, přijímal souboje a jezdil v pravidelné formaci s Quintonem Byfieldem a Coreym Perrym. Pro tým, který po patnácti zápasech nové sezony drží bilanci 5-8-2, je to nejlepší zpráva za poslední týdny. Zároveň s ní přichází problém. Kings mají zpět střelce, kterého zoufale potřebují. Teď musí vymyslet, jak ho do sestavy vrátit, aby ho po dvou zákrocích a devíti měsících bez zápasu hned nepřetížili.
Od Wilsonova pádu po pondělní trénink
Celý příběh začal 13. února 2026 na olympiádě v Miláně a Cortině. Švýcarsko hrálo s Kanadou a ve třetí třetině ukazovaly hodiny 17:10, když se Fiala dostal do souboje u mantinelu s Tomem Wilsonem. Robustní kanadský forvard spadl přímo na jeho levou nohu. Fiala z ledu odjížděl s vědomím, že sezona v NHL pro něj nejspíš skončila.
Dva dny nato klub oznámil, že útočník podstoupil úspěšnou operaci zlomenin levé dolní končetiny. Přesnou kost ani způsob fixace Kings veřejně nespecifikovali. Podle oficiálního oznámení na LAKings.com měl vynechat zbytek základní části. Nakonec to bylo mnohem víc.
Na jaře začal samostatně bruslit, v létě přidával intenzitu. Pak přišel pocit, že něco není úplně v pořádku. V září následoval druhý zákrok, který klub popsal jako proceduru související s původní operací, nikoli jako nové zranění. Fiala kvůli tomu vynechal začátek kempu a 28. září figuroval na listině zraněných i v kádru pro úvodní zápas sezony.
Generální manažer Ken Holland tehdy nastínil postup krok za krokem:
- individuální kondiční práce s Johnem Odgersem,
- hokejová příprava s asistentem trenéra Derikem Johnsonem,
- postupné zapojení do týmového tréninku,
- fáze bez kontaktu,
- plný kontakt.
Holland doufal v návrat kolem 1. listopadu. Fiala poslední fázi splnil o osm dní později. Na hraně plánu, ale v jeho rámci.
Osmnáct až dvacet minut, nebo méně?
Na otázku, zda Fiala nastoupí v úterý proti Nashvillu, odpověděl Laviolette vyhýbavě: tohle teď říct nemůže. Podle oficiálního webu LA Kings Insider to může být hned v úterý, ale také nemusí. Reálně se počítá s některým ze zápasů domácí série.
Laviolette přitom ani na okamžik nezpochybnil Fialovu kvalitu. Celé dilema popsal jako otázku zátěže, ne dovedností. Zdravý Fiala patří do top six, tedy do dvou nejsilnějších útočných formací. Tam se ale nehraje deset minut. Kouč přímo řekl, že se rozhoduje, jestli útočník naskočí do role na 18 až 20 minut, nebo jestli mu tým minuty kontrolovaně omezí.
|Ukazatel
|Čas na ledě
|Fialův průměr v sezoně 2025/26
|19:07
|Jeho poslední zápas v NHL (5. 2. 2026 proti Vegas)
|18:58
|Plná role podle Lavioletta
|18 až 20 minut
|Panarin, průměr letošní sezony
|21:42
|Byfield, průměr letošní sezony
|19:12
|Kontrolovaný návrat
|méně, číslo nepadlo
Tabulka ukazuje, v čem je háček. Pokud Fiala zůstane v lajně s Byfieldem, bude ho tempo zápasu tlačit k minutám, na jaké byl zvyklý před zraněním. Jenže to nejtěžší, tedy zápasové tempo, rytmus střídání a souboje se soupeřem, který nepolevuje jako spoluhráč na tréninku, se podle klubového webu nedá plně nasimulovat.
Laviolette tak prakticky volí mezi dvěma riziky. Pozdržet Fialu znamená přijít o góly v době, kdy každý bod chybí. Vrhnout ho hned do plné role znamená sázet na tělo, které devět měsíců nezažilo zápasovou zátěž. Podle nás je opatrnější cesta správná. Hráč, který po dvou zákrocích odehraje prvních pár zápasů za šestnáct minut a postupně přidává, je pro zbytek sezony cennější než hráč, který hned odjede dvacet minut a za týden zase sedí na tribuně.
Tým, který potřebuje góly
Kings do sezony nevstoupili dobře. Po patnácti zápasech mají dvanáct bodů, v Pacifické divizi jsou až sedmí a skóre 45:52 je výmluvné. Útok sám o sobě nekolabuje, tři góly na zápas nejsou žádná katastrofa a přesilovka funguje s úspěšností 23,1 procenta. Problém je v tom, že tým víc gólů dostává, než dává, a v říjnu se potýkal se slabou produkcí při hře pět na pět. Laviolette už tehdy míchal formacemi, protože góly nepřicházely.
Pro srovnání: v minulé sezoně Kings skončili s bilancí 35-27-20 a 90 body čtvrtí v divizi. Fiala do zranění nasbíral ve 56 zápasech 18 gólů a 22 asistencí. Srovnávat čistě tým s ním a bez něj nelze, kádr i okolnosti se změnily. Jedno je ale jasné: takovou produktivitu nikdo jiný v sestavě automaticky nenahradí.
Právě tady číhá druhé riziko, méně zdravotní a víc psychologické. Klubový web sám varuje, že Fiala by neměl být brán jako zachránce sezony. Jeden hráč po dlouhé pauze nespraví obranu, která inkasuje téměř tři a půl gólu na zápas. Může přidat střelu, kreativitu a hrozbu na přesilovce. Kdyby ale od něj tým a fanoušci čekali, že sám otočí tabulku, nastavili by laťku, kterou po devíti měsících mimo hru nepřeskočí nikdo.
Nabízí se historický příměr. Steven Stamkos si v listopadu 2013 zlomil pravou holenní kost, chyběl téměř čtyři měsíce a v prvním zápase po návratu ho Tampa jmenovala kapitánem. Diagnóza ani délka pauzy nejsou totožné a Fiala má za sebou dva zákroky. Ukazuje to ale, že elitní útočník se po zlomenině nohy na vrchol vrátit může. Tempo je vždy individuální.
Panarin a Fiala: dvojice, která spolu nikdy nehrála
V celém příběhu je ještě jedna zvláštnost. Kings 4. února 2026 získali z New Yorku Artěmije Panarina a podepsali s ním dvouletou smlouvu za zhruba půl miliardy korun. Klub tehdy otevřeně mluvil o tom, že potřebuje hráče, který pomůže najít cestu do sítě. Fiala odehrál svůj poslední zápas o den později, Panarin v něm ale za Kings ještě nenastoupil. Pak přišla olympijská pauza a Wilsonův pád.
Dva nejtvořivější útočníci kalifornského týmu se tak na ledě v zápase NHL zatím nepotkali ani jednou. Panarin přitom letos dokazuje, proč za něj klub zaplatil: po patnácti zápasech vede tým s 18 body a hraje přes 21 minut za večer. Fiala by ve druhé formaci odlákal část pozornosti soupeřových obránců. Útok se dvěma takovými hrozbami se brání úplně jinak než útok s jednou.
Pondělní trénink naznačil, jak by to mohlo vypadat. Fiala jezdil s Byfieldem a Perrym, Trevor Moore se posunul níž ke Kennymu Connorsovi a Eriku Haulovi. Byfield by získal parťáka se střelou, jakou vedle sebe dlouho neměl, Perry by se stal zkušeným doplňkem dvou produktivnějších spoluhráčů. Šlo ale o tréninkovou sestavu, ne o potvrzené složení pro zápas.
Čeští fanoušci mohou návrat sledovat i v televizi. NHL letos vysílají Nova a Prima, dohromady až 24 zápasů týdně na kanálech a platformách Nova Sport, Oneplay, Nova Action, Prima Sport a Prima+. Konkrétní zápas Kings ale v českém výběru být nemusí. Jistotou je NHL.tv na DAZN s anglickým komentářem, jak uvádí přehled na NHL.com/cs.
Pokud by Fiala nastoupil už v úterý, od jeho posledního zápasu v NHL by uplynulo 278 dní. Víc než datum ale napoví číslo, které se objeví vedle jeho jména v kolonce času na ledě. Šestnáct minut bude znamenat, že Kings vsadili na trpělivost. Dvacet minut, že je tlak tabulky dohnal dřív, než se jejich střelec stačil pořádně rozbruslit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka