Staré plechovky od kakaa a kávy se na aukcích vyšplhaly na tisíce korun. Většina Čechů je má na půdě a netuší, co vlastní

Krabice s knoflíky, šroubky a zbytky nití. Mezi nimi vybledlá plechovka s nápisem Žitná káva Oveka, kterou kdysi někdo vyprázdnil a nechal sloužit dál. Přesně taková dóza se v listopadu 2022 na Aukru vydražila za 500 Kč, o kus se přetahovalo pět zájemců. Nejde o ojedinělý případ. Staré reklamní obaly od kávy, kakaa a čaje patří mezi předměty, po kterých sběratelé pravidelně pátrají. Nejlépe hodnocené prvorepublikové kusy se zachovalým víčkem se podle časopisu Květy šplhají až ke 2 500 Kč. Na půdách, ve sklepích a v kredencích se přitom podobné dózy objevují dodnes. Kdo vyklízí byt po prarodičích, může na jednu z nich narazit dřív, než by čekal.
Holandské kakao, Karo-Franckovka, Oveka: značky, které na aukcích táhnou
Mezi typy, které sběratele lákají nejvíc, řadí Květy Holandské kakao, Karo-Franckovku a Meinl Tea. U všech tří uvádějí orientační rozpětí 750 až 2 500 Kč, výjimečně i víc. Horní hranice obvykle dosahuje kus s bezvadným potiskem a originálním uzávěrem.
Když jsme procházeli konkrétní obchody, opakovala se především jména z domácích kuchyní první republiky. Plechovka Karo-Franckovky se na Aukru prodala v červenci 2025 za 500 Kč. Za stejnou částku se v roce 2022 vydražila už zmíněná Žitná káva Oveka. Další exemplář téže značky, šestadvaceticentimetrová dóza s dekorativním secesním tiskem a označením výrobce Oldřich Vitáček, Praha IX, se v roce 2026 objevil s vyvolávací cenou 499 Kč. Na Sbazaru zase visí plechovka od Vomáčkovy kávy v rozměrech 11 × 11 × 14 cm za 250 Kč.
Ze vzorku vyplývá jasná věc: značka sama obal neprodá. Karo-Franckovka nabízená v září 2026 za 220 Kč skončila bez jediného příhozu. Rozdíl mezi stovkami a tisíci určuje stav a dochovaná grafika. Kus, který působí, jako by ho někdo před chvílí sundal z regálu koloniálu, si říká o vyšší částku.
Pro srovnání stojí za zmínku socialistické retro. Krabička od polévkových kostek Vitana z 60. až 70. let se prodala za 100 Kč a další podobná byla v roce 2026 nabízena za 150 Kč. Dekorativní plechovka od mýdla Elida se šeříky nenašla kupce ani za 99 Kč. Pěkný motiv bez stáří a bez příběhu značky zkrátka nestačí.
Proč plechové dózy přežily desítky let v kredencích a na půdách
Plech byl pro dřívější hospodyně materiálem, který se nezahazoval. Dóza vydržela roky, dala se pevně zavřít a po spotřebování obsahu dostala nový úkol. Ukrývala hřebíky, knoflíky, šicí potřeby nebo drobné mince. Tak se z obalu, který měl dávno skončit v odpadu, stala součást domácnosti na celé generace.
Káva se navíc podle materiálů Národního zemědělského muzea historicky ukládala do hermeticky uzavřených nádob a vodotěsných plechovek, aby neztratila vůni. Dříve převládaly plechové dózy s barevným dekorem, od 50. let 20. století je začaly vytlačovat papírové sáčky. Prvorepublikové plechovky tak představují uzavřenou kapitolu obalového designu a vyšší cena za ně dává smysl.
Silný příběh přidává i česká reklamní grafika. Čokoládovna Orion si podle ČokoMuzea v roce 1921 najala malíře Zdenka Rykra, aby jí navrhoval reklamní předměty, plakáty a obaly. Během necelých dvou desetiletí jich vytvořil stovky. Krabička s jeho rukopisem tak přestává být pouhou nádobou a mění se v kus užitého umění.
Litografie, víčko, patina: co rozhoduje o ceně staré plechovky
Nejcennější část dózy tvoří její povrch. Barevná litografie, tedy tisk motivu přímo na plech, umožnila už v 19. století používat více barev a přesně je sesadit, uvádí londýnské muzeum Victoria and Albert. Výrobci díky tomu mohli dózám dopřát složité ornamenty, figurální výjevy a výraznou typografii. Právě tahle vrstva dnes přitahuje sběratele nejvíc.
Cenu podle praktických průvodců pro sběratele ovlivňuje hlavně:
stav potisku, protože odřená nebo vyšisovaná grafika srazí hodnotu víc než obyčejná promáčklina, kompletnost, zejména původní a funkční víčko, atraktivita motivu a vzácnost značky či série, tvar dózy a její rozměry, doložitelný původ, regionální nebo zaniklý výrobce.
Patina sama o sobě nevadí. Sběratelé ocení přirozené stopy času, dokud nepožírají grafiku. Hluboká koroze pod potiskem nebo přetřená plocha naopak kus znehodnocují téměř beznadějně.
Rychlá kontrola před prodejem: co nafotit a čemu se vyhnout
Než plechovku umyjete nebo vystavíte na internet, projděte ji pečlivě. Vyplatí se zkontrolovat:
Co sledovat Proč na tom záleží Název značky, výrobce, město či adresa Usnadní dohledání a dataci Jazyk a podoba nápisů Pomůže odhadnout období, třeba před rokem 1948 Tisk přímo na plech, nebo papírová etiketa Litografovaný plech má obvykle vyšší hodnotu Víčko Chybějící uzávěr citelně snižuje cenu Hrany, spoje a dno Tam se rez usazuje nejdřív Stopy přelakování nebo přemalby Zásah do originálu sběratele odrazuje
Fotografujte čelo, všechny boky, víčko, dno, detail loga i každé poškození. S hotovými snímky porovnejte svůj kus s ukončenými aukcemi, ne pouze s aktuálními nabídkami. Vyvolávací cena ještě neznamená prodej, jak připomíná i praktický návod AntikPrahy k odhadu starožitností.
Čištění je nejčastější cesta, jak o hodnotu přijít. Muzejní doporučení pro kovové předměty radí odstranit jen volný prach měkkým suchým hadříkem nebo štětcem. Nanejvýš lze zkusit lehce navlhčený hadřík na malém nenápadném místě a plochu hned vysušit. Tabu představuje namáčení, horká voda, kovová leštidla, brusné houbičky, chemické odrezovače i nový lak. Zbytky původních štítků neodlepujte.
Pokud se potisk odlupuje, lak praská nebo rez postupuje pod grafikou, svěřte dózu restaurátorovi. Totéž platí u kusu s vyšší předpokládanou cenou nebo u rodinné památky. Starou plechovku nepoužívejte na potraviny, protože dobové pájky, vnitřní laky a tiskové barvy nemusí být pro kontakt s jídlem bezpečné. Jako dekorace poslouží dobře, jen mimo vlhko, přímé slunce a kuchyňskou mastnotu.
Kde staré dózy prodat a nechat ocenit
Nejširší tržiště nabízí Aukro, které má samostatné kategorie plechových krabiček i kávových sběratelských předmětů s více než tisícovkou nabídek. Dále připadají v úvahu Sbazar, Bazoš, starožitnictví a specializované skupiny sběratelů reklamních předmětů.
Orientační odhad zvládnete i zdarma. Aukce Aukcí posoudí předmět podle zaslaných fotografií do 24 hodin a u vhodného kusu navrhne vyvolávací cenu.
Galerie Národní 25 poskytuje bezplatné předběžné cenové vyjádření, písemné znalecké posudky však účtuje za smluvní ceny. Ty se podle oborových zvyklostí odvozují od hodnoty předmětu a připočítává se k nim DPH.
U plechovky za několik stovek korun se znalecký posudek ekonomicky nevyplatí. Smysl dostává až u rozsáhlejší sbírky, při dědickém řízení, pojištění nebo u kusu, jehož cena by se mohla vyšplhat výrazně nad obvyklou úroveň. Pokud dóza nemá citovou hodnotu, je kompletní a na trhu existují podobné prodané kusy, nabízí se prodej. Graficky silné prvorepublikové exempláře si naopak mnozí sběratelé nechávají, protože správně uložené neztrácejí na kráse.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková