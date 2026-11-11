Nebohý muž ztratil peníze po výběru z bankomatu. Jeho manželka se o ně rázně přihlásila

Nebohý muž ztratil peníze po výběru z bankomatu. Jeho manželka se o ně rázně přihlásilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nebohý muž ztratil peníze po výběru z bankomatu. Jeho manželka se o ně rázně přihlásilaZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 11.11.2026 05:31
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