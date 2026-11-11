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Doručování důchodu stojí některé seniory přes tisíc korun ročně. Většina z nich má právo na bezplatné služby

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Dennívýzva
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Výplata důchodu v hotovosti stojí od ledna 2026 u zpoplatněných příjemců 94 korun za každou splátku. Při dvanácti pravidelných výplatách tak senior zaplatí 1 128 korun ročně, které se mu průběžně odečítají z penze. Část důchodců má ale doručování dál bezplatné. Rozhodující není dosažení určitého věku, nýbrž datum přiznání důchodu a nepřetržité trvání nároku.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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