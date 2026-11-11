Doručování důchodu stojí některé seniory přes tisíc korun ročně. Většina z nich má právo na bezplatné služby

Poplatek se týká výplat v hotovosti, nikoli běžného zasílání penze na účet. Oproti částce 78 korun platné v roce 2025 zdražila jedna splátka o 16 korun. Za celý rok představuje rozdíl 192 korun. Z hlediska měsíčního rozpočtu jde o poměrně malou položku, ale u domácností s nízkým příjmem se přidává k dalším pravidelným výdajům. Kdo přechod na účet zvažuje, měl by proto porovnávat celoroční náklad, ne pouze jednu návštěvu doručovatele.
Bezplatná výplata se váže na starší nárok
Zpoplatnění se nevztahuje na příjemce, kterým byl důchod přiznán před 1. lednem 2010 a od 31. prosince 2009 jim nepřetržitě trvá nárok alespoň na jeden důchod. Nestačí tedy pouze splnit podmínku vysokého věku. Dva stejně staří lidé mohou mít rozdílné datum přiznání penze, a proto také odlišný režim hotovostní výplaty. Při posuzování je třeba vycházet z konkrétního důchodového nároku, nikoli z odhadu podle roku narození.
Kontinuita může být zachována i tehdy, když se v průběhu let změní druh pobíraného důchodu. Podstatné je nepřetržité trvání odpovídajícího nároku podle stanovených podmínek. Senior, který si není jistý, zda se na něj výjimka vztahuje, by proto neměl automaticky přijmout závěr, že musí platit každý příjemce hotovosti. Rozhodující údaje lze dohledat v rozhodnutích o důchodu a ověřit u úřadu, který penzi vyplácí.
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Převod na účet vyžaduje žádost
Změna způsobu výplaty se neprovede jen tím, že si důchodce založí bankovní účet. Musí také podat příslušnou žádost o zasílání penze na tento účet. Formulář a způsob jeho doložení se liší podle toho, komu účet patří. Nejjednodušší je výplata na vlastní účet příjemce. U účtu manžela či manželky, případně zákonem uznaného partnera, se navíc dokládají potřebné souhlasy a potvrzení podle požadavků formuláře.
Běžné soužití bez příslušného právního postavení samo o sobě nestačí. Stejně tak nelze penzi bez dalšího přesměrovat na účet dospělého dítěte pouze proto, že rodiči pomáhá s nákupy. Pro výplatu jiné osobě existují zvláštní zákonné postupy, například při zastoupení nebo ustanovení zvláštního příjemce. Ty nelze nahradit neformální rodinnou dohodou. Smyslem je zachovat kontrolu nad tím, komu jsou peníze vypláceny a z jakého oprávnění s nimi nakládá.
Nový způsob výplaty nemusí začít hned
Po podání žádosti nelze automaticky počítat s tím, že už nejbližší splátka dorazí na účet. Změna se obvykle projeví od druhého, nejpozději od třetího výplatního měsíce po doručení žádosti. Do té doby pokračuje dosavadní způsob výplaty. Příjemce by proto měl dál počítat s hotovostní splátkou a případným poplatkem, dokud nemá potvrzeno, že se nový režim skutečně promítl do zpracování důchodu.
Podobná opatrnost platí při pozdějším převodu mezi dvěma účty. Původní účet není vhodné rušit dříve, než první důchod prokazatelně přijde na nový. Samotné odeslání formuláře ještě nedokládá dokončení změny. Nepřesné číslo účtu, chybějící podpis nebo neúplné potvrzení mohou vyřízení zkomplikovat. Pro seniora bývá praktičtější uschovat si kopii žádosti a ověřit průběh změny, než následně řešit, proč peníze nepřišly očekávaným způsobem.
Úspora na poštovním poplatku navíc nemusí být totožná s čistou úsporou domácnosti. Záleží na případné ceně vedení účtu, na poplatcích za výběry a na dostupnosti hotovosti v místě bydliště. Kdo musí kvůli bankomatu pravidelně cestovat, měl by započítat také dopravu. Naopak příjemce, který už účet používá k placení běžných výdajů, může změnou odstranit celý náklad na hotovostní doručování bez potřeby dalších pravidelných výběrů.
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Pomoci může i rodina
Při vyřizování může pomoci rodinný příslušník, pomoc ale není důvodem předávat mu hesla nebo přístupové kódy do bankovnictví. Podstatné je odlišit asistenci při vyplnění žádosti od oprávnění nakládat s účtem. Senior by měl vědět, na jaký účet bude penze chodit, kdo k němu má přístup a jak se dostane k penězům, pokud jeho obvyklý pomocník nebude k dispozici.
Hotovostní výplata přitom zůstává dostupným způsobem pobírání důchodu. Vyšší cena sama o sobě neznamená povinnost zřídit si účet. Jinou položkou je případné zaslání papírového valorizačního oznámení, pro které platí vlastní podmínky a výjimky. Osvobození od jednoho poplatku proto nelze automaticky přenášet na druhý. Při kontrole srážky je nejprve nutné zjistit, zda jde o cenu za samotnou výplatu peněz, nebo o jinou službu.
autorský text, MPSV, ČSSZ