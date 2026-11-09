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Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko

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Devátého listopadu 1965 zhasla světla v New Yorku a rozsáhlých oblastech Spojených států i Kanady. Přestaly fungovat výtahy, části dopravy a další služby. Přitom katastrofu neodstartoval útok ani velká exploze. Na začátku stálo ochranné zařízení na jednom vedení u Niagarských vodopádů. Během několika sekund se místní odpojení změnilo v řetězový kolaps elektrické sítě.
Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko

Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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