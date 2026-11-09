Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko

V 17.16 začal největší tehdejší výpadek elektřiny
V úterý 9. listopadu 1965 krátce po páté hodině odpolední pracovala severoamerická elektrická síť tak, jak měla. Domácnosti začínaly svítit, lidé se vraceli z práce a dopravní systémy se připravovaly na večerní špičku. V 17.16 východního času se však na jednom elektrickém vedení v kanadském Ontariu aktivovalo ochranné relé. Vypadalo to jako technická událost, s níž si rozsáhlá síť musí poradit. Během několika sekund se ale porucha začala šířit.
Výsledek byl mimořádný. Bez elektřiny se ocitlo přibližně 30 milionů lidí v části Ontaria a na severovýchodě Spojených států. Zasaženy byly New York, části Nové Anglie a další rozsáhlé oblasti. Výpadek se na některých místech protáhl až na třináct hodin. Pro svět, který stále více spoléhal na propojenou elektrickou infrastrukturu, šlo o otřes, jaký neměl obdobu.
Lidé, kteří se právě nacházeli v kancelářských budovách, výtazích nebo podzemní dopravě, zažili jeden z nejviditelnějších projevů moderní technické závislosti. Najednou se ukázalo, že infrastruktura, kterou během běžného dne téměř nevnímáme, může během okamžiku změnit chod milionového města.
Ochranný systém udělal přesně to, k čemu byl nastaven
Počáteční problém vznikl v oblasti Niagarských vodopádů, kde elektrárny a vysokonapěťová vedení propojují kanadskou a americkou síť. Ochranné relé na jednom z vedení bylo nesprávně nastavené. Mělo rozpoznat nebezpečně vysoké zatížení a včas odpojit část systému, aby se zabránilo vážnějšímu poškození.
Jenže práh, při němž mělo reagovat, byl příliš nízký. Jakmile se změnily běžné provozní podmínky, relé odpojilo vedení, které ještě nemuselo být v nebezpečném stavu. Z pohledu přístroje se nic zvláštního nestalo: provedl příkaz odpovídající svému nastavení. Problém spočíval právě v tom, že nastavení neodpovídalo skutečným potřebám sítě.
Zde začíná nejdůležitější část celé katastrofy. Elektrická síť není soubor izolovaných kabelů, v nichž si každý úsek žije vlastním životem. Proud a výkon se v propojené soustavě rozdělují podle fyzikálních podmínek. Když jedno vedení vypadne, jeho zátěž se obvykle okamžitě přenese na další dostupné trasy. Pokud jsou blízko svých limitů, může jejich přetížení spustit další ochrany.
Jak se z jedné poruchy stane lavina
Po odpojení prvního vedení se přenesený výkon rozložil na další linky. Některé z nich se dostaly do potíží a ochranná zařízení je také odpojila. Tím se tok elektřiny znovu přesměroval, tentokrát na ještě menší počet dostupných cest. V několika sekundách tak vznikla řetězová reakce, kterou jednotlivé části systému nedokázaly zastavit.
Elektrická síť přitom musí stále udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Pokud se přenosové cesty prudce změní nebo se velké oblasti odpojí, hrozí nestabilita frekvence a další odpojování zařízení. Tato ochranná opatření jsou nezbytná, protože brání poškození techniky, ale při rozsáhlé poruše mohou přispívat k šíření výpadku do dalších částí propojené soustavy.
Právě tím je blackout z roku 1965 tak poučný. Nešlo o jediný vadný kabel, kvůli kterému by zhaslo celé město. Šlo o soustavu, v níž lokální problém a provozní nastavení jednotlivých ochran dokázaly spustit velký systémový kolaps. Přímá technická příčina byla relativně malá, ale důsledky se postupně násobily.
New York se ocitl ve tmě
Když výpadek zasáhl New York, stal se okamžitě viditelnou městskou událostí. Metro a další elektrická doprava zažily vážné komplikace. Lidé uvízli v zastavených výtazích, některé budovy ztratily běžné osvětlení a občané museli improvizovat při cestě domů. Nouzové zdroje a práci záchranných složek vyžadovaly objekty, kde přerušení provozu představovalo zvýšené riziko.
Dobové zprávy a pozdější vzpomínky často zdůrazňují klidnou reakci mnoha obyvatel. Ani zde se ale nevyplatí převádět celé město do jediné romantické scény, v níž si lidé při svíčkách zpívali. Pro někoho šlo o neobvyklé přerušení rutiny, pro jiného o náročnou situaci s dopravou, bezpečností nebo zajištěním nezbytných služeb.
Výpadek ukázal také obtížnost obnovy. Elektrická soustava se nedá jednoduše zapnout jako lampa. Jednotlivé zdroje a oblasti se musí připojovat postupně a řízeně, aby nové zatížení nevyvolalo další nestabilitu. Právě proto některá místa získala elektřinu rychleji než jiná.
Katastrofa vedla k novým pravidlům
Podle americké Federální komise pro regulaci energetiky FERC přispělo vyšetřování blackoutu ke vzniku koordinovaného systému zajišťování spolehlivosti elektrických sítí. Později se vyvinula organizace NERC, která se zabývá standardy a bezpečností propojené severoamerické soustavy.
Důležitá změna nespočívala jen v kontrole jednoho konkrétního relé. Provozovatelé museli mnohem důsledněji řešit situace, v nichž výpadek jedné komponenty ovlivní jiné oblasti. Právě odolnost proti postupnému šíření poruch se stala zásadním úkolem plánování, ochranných systémů a řízení zatížení.
V dalších desetiletích nastaly jiné rozsáhlé blackouty, včetně velkého severoamerického výpadku v roce 2003. Jejich příčiny nebyly totožné, ale základní poučení zůstávalo: čím rozsáhlejší a propojenější systém, tím důležitější je rozumět jeho chování při poruchách. Moderní síť musí být nejen efektivní za normálních podmínek, ale také schopná bezpečně selhávat a obnovovat provoz.
Blackout ze 9. listopadu 1965 proto není jen historickou historkou o městě bez světel. Je důkazem, že bezpečnost infrastruktury nezávisí na tom, zda jsou všechny součástky dokonale bezchybné. Závisí na schopnosti celého systému přežít okamžik, kdy některá z nich udělá něco nečekaného – nebo přesně to, co jí člověk omylem přikázal.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Federal Energy Regulatory Commission – Reliability Explainer [2], North American Electric Reliability Corporation – The History of NERC [3], Radio Canada International – History: The Great Northeast Blackout [4], img ai generated