Spoluhráč ho zasáhl kopačkou přímo do hlavy. Brankář proslulý nejhorším finále Ligy mistrů zůstal ležet na trávníku

Ve 47. minutě vyrazil Karius před sebe střelu Fisnika Asllaniho, která přiletěla zhruba z dvaceti metrů. Na odražený míč se vrhli dva hráči Schalke najednou: Karius, který se zvedal a dobíhal ho, a Robin Gosens, který skluzem uklízel dorážku před Andrejem Kramarićem. Gosens míč odvrátil, ale podle oficiálního reportu Bundesligy zasáhl brankáře otevřenou podrážkou do obličeje. Karius zůstal otřesený ležet a krvácel. Ve 51. minutě odešli z hřiště oba, brankář i obránce. Pro Kariuse to byl už druhý tvrdý moment večera. Ten první přišel v desáté minutě a připomněl, proč jeho jméno už osm let budí v Evropě zvláštní pozornost.
Čtyřicet sekund rozhodnutí, čtyři minuty ošetřování
Utkání 9. kola bundesligy mezi TSG Hoffenheim a FC Schalke 04 se hrálo 8. listopadu 2026 od 19:30. Když podklady sestavíme do jedné časové osy, vychází z nich dramaturgie, kterou by si scenárista netroufl napsat:
|Minuta
|Co se stalo
|10.
|Kariusova chyba v rozehrávce, Asllani dává na 1:0
|26.
|Lemperle zvyšuje po souhře s Asllanim na 2:0
|47.
|Gosens při skluzu zasahuje Kariuse do obličeje
|51.
|Karius i Gosens střídají, jdou Kevin Müller a Vitalie Becker
|57.
|Aouchiche trefuje za Schalke břevno
|81.
|Junior Adamu snižuje na konečných 2:1
Mezi střetem a střídáním uplynuly zhruba čtyři minuty. Přesně změřený čas, jak dlouho brankář ležel, zdroje neuvádějí. Zápis v DFB Datencenter ale ukazuje, že lékaři ani jednomu z hráčů návrat do hry nepovolili.
O úmyslu nemůže být řeč. Klubový report Schalke situaci popisuje střízlivě: Gosens šel skluzem do míče a přitom zasáhl i vlastního brankáře. Podle nás jde o učebnicový příklad situace, kterou žádný trénink zcela neodstraní. Dva hráči se ve zlomku sekundy rozhodnou vyřešit tentýž nebezpečný odražený míč a ani jeden nemá čas zkontrolovat, kde je ten druhý. Gosens viděl Kramariće, Karius viděl míč. Pod kopačkou pak skončil brankář.
Hořkosti přidává Gosensova vlastní historie. Do sestavy se vracel po kolizi v utkání s Kolínem z 24. října. Podle předzápasové zprávy Schalke mu teprve v pátek před zápasem vytáhli stehy ze dvou ran na hlavě. O dva dny později odcházel ze hřiště znovu, tentokrát po střetu, v němž zraněný skončil hlavně jeho spoluhráč.
Chyba, která otevřela staré rány
Ještě než se Karius ocitl v rukou lékařů, prožil moment, který mu soupeři i fanoušci budou připomínat. V desáté minutě dostal zpětnou přihrávku od Soufiana El-Faouziho. Asllani na něj okamžitě nabíhal. Karius se nerozhodl míč odkopnout do bezpečí, zkusil hrát dopředu a trefil přímo napadajícího útočníka. Míč se od Asllaniho odrazil obloukem do prázdné branky. Sky Sport mluvil o „výpadku“, Schalke ve vlastním reportu o chybě.
Proč Karius riskoval, sám nevysvětlil. Z popisu situace se ale dá vyvodit, že pod Asllaniho tlakem zkoušel udržet plynulou rozehrávku, kterou po brankářích dnešní fotbal vyžaduje, a presink mu vzal čas i úhel. Právě tady je podle nás jádro večera. Nejde jen o selhání jednoho muže, ale o cenu, kterou kluby platí za brankáře hrající nohama jako jedenáctý hráč v poli. Když rozehrávka vyjde, nikdo si jí nevšimne. Když nevyjde, je z ní gól.
Pro Kariuse má taková chyba navíc zvláštní ozvěnu. Ve finále Ligy mistrů 26. května 2018 v Kyjevě chtěl v 51. minutě rozehrát míč rukou, Karim Benzema natáhl nohu a otevřel skóre. Ve 83. minutě mu pak střela Garetha Balea proklouzla přes ruce. Liverpool prohrál s Realem Madrid 1:3. Bale skóroval i v 64. minutě nůžkami a Sadio Mané v 55. minutě vyrovnával. Kariusova jména se od té noci drží nálepka brankáře z nejhoršího finále. Lékaři v Bostonu mu několik dní po zápase diagnostikovali otřes mozku. S jistotou ho ale ke konkrétnímu okamžiku finále přiřadit nedokázali.
Sinsheim a Kyjev mají společný mechanismus: brankářskou rozehrávku, kterou přečte napadající útočník. Dopad se ale nedá srovnat. Tehdy šlo o pohár pro nejlepší tým Evropy, teď o ligový gól v desáté minutě listopadového zápasu.
Jak vážně je Karius zraněný
Finální diagnóza zatím chybí. Trenér Schalke Miron Muslić podle serveru LigaInsider na tiskové konferenci mluvil o řezných a tržných ranách v obličeji. Doufá, že následky nebudou tak vážné jako u Gosense. Jak dlouho bude brankář chybět, zatím nikdo neví. Otřes mozku ani zlomenina potvrzené nejsou.
O tom, zda hráč po zásahu do hlavy smí pokračovat, v německém profesionálním fotbale nerozhoduje trenér, rozhodčí ani hráč sám. Protokol DFL pro zranění hlavy svěřuje rozhodnutí týmovému lékaři. Vyšetření přímo na hřišti může trvat zhruba tři minuty, u vážnějšího zranění i déle. Pokud lékař podezření na otřes mozku nedokáže vyvrátit, hráč v utkání pokračovat nesmí a nikdo jiný do rozhodnutí nemá mluvit. Pravidla IFAB navíc od roku 2024 umožňují soutěžím v takových případech dodatečné trvalé střídání.
Pro představu, jak zle mohou brankářské střety dopadnout, stačí připomenout Petra Čecha. V říjnu 2006 ho v utkání Readingu s Chelsea po dvaceti sekundách hry zasáhl kolenem do hlavy Stephen Hunt. Následovala fraktura lebky, operace, kovové destičky a zhruba tři měsíce mimo hru. U Kariuse zatím nic podobného potvrzeno není. Jeden rozdíl ale vyčnívá: Čecha zranil soupeř, Kariuse vlastní spoluhráč.
Druhý poločas, jaký Schalke dlouho nehrálo
Náhlé střídání brankáře i obránce by mnohý tým srazilo. Schalke se naopak zvedlo. Aouchiche v 57. minutě orazítkoval břevno, hosté tlačili a v 81. minutě se dočkali. Junior Adamu dorazil do sítě hlavičku Edina Džeka a podle Bundesligy vstřelil první gól útočníka Schalke v sezoně. Fanoušci ho s 36 procenty hlasů zvolili mužem zápasu. V nastavení hosté dál dobývali, ale vyrovnat už nestihli.
Muslić po zápase označil druhý poločas za nejlepší bundesligový poločas Schalke v sezoně. Kapitán Kenan Karaman řekl, že je velmi hořké, když tým kvůli zranění přijde o dva hráče, a vyzval tým i klub k semknutí. Kevin Müller, který šel nečekaně do branky, slíbil, že Kariuse podrží a že chce týmu pomoci, pokud dostane šanci chytat dál.
Body si Schalke přesto neodvezlo. Po devíti kolech je s bilancí jedné výhry, tří remíz a pěti porážek, skóre 5:11 a šesti body sedmnácté. Podle Sky čeká na výhru sedm soutěžních zápasů. Hoffenheim se po výhře posunul na deváté místo s dvanácti body. Další zápas hraje Schalke po reprezentační přestávce 21. listopadu v 18:30 doma proti Stuttgartu a právě tam se ukáže, jestli Karius stihne návrat.
Kariusova kariéra se přitom v posledních letech zvedala. Po Liverpoolu prošel hostováními v Beşiktaşi a Unionu Berlín, v Newcastlu nastoupil jen dvakrát a v květnu 2024 odešel po konci smlouvy. Schalke ho podepsalo v lednu 2025. V sezoně 2025/26 odchytal 30 ligových zápasů, třináctkrát udržel čisté konto a pomohl klubu zpět do bundesligy. Klub mu v červnu prodloužil smlouvu do roku 2028.
Coufal v základu, Hložek mohl rozhodnout
Zápas měl i český rozměr. Vladimír Coufal nastoupil v základní sestavě Hoffenheimu. Adam Hložek přišel v 51. minutě za Kramariće, tedy ve stejné chvíli, kdy odcházeli Karius s Gosensem. V závěru mohl Schalke definitivně dorazit, jeho střela ale skončila jen v boční síti.
Kdo chce celý večer vidět na vlastní oči, má podle Pecka.TV dvě příležitosti k záznamu na Nova Sport 5: ve čtvrtek 12. listopadu ve 14:00 a v pátek 13. listopadu ve 22:00. Pořad zůstává sedm dní v archivu. Bundesligu vysílá i Oneplay ve sportovních balíčcích Extra Sport a Maximum.
Karius odcházel ze Sinsheimu se zakrvácenou tváří a s gólem, který si bude vyčítat. Tým, z jehož řad mu ten večer přišla i další rána, za ním ale ve druhém poločase stál tak, jak dlouho nestál. Osm let po Kyjevě jsou to první minuty jeho kariéry, za které ho kabina místo výčitek podržela.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle