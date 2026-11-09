V sestavě Minnesoty není jediný Kanaďan a přesto je druhá nejlepší v celé NHL. Naposledy se to povedlo Hlinkovi

Páteční večer 6. listopadu 2026 v Grand Casino Areně v St. Paul měl dvě vrstvy. Podle oficiálního zápasového shrnutí NHL Wild zdolali Sharks 4:1 a v 1995. zápase základní části své historie zapsali 1000. vítězství. Žádná franšíza NHL k tomu nepotřebovala méně utkání. Druhá vrstva se v tabulce neobjeví. Mezi hráči, kteří za Minnesotu ten večer zasáhli do hry, nebyl jediný Kanaďan. Hráli Američané, Rusové, Švédové, Fin, Němec a Čech David Špaček. V lize, která vyrostla z kanadských rybníků, je to pořád obraz, který stojí za zastavení. Česká stopa navíc vede až k Ivanu Hlinkovi.
Rekord, na který Philadelphia potřebovala o 23 zápasů víc
Podle statistické služby NHL, jejíž poznámky citoval ranní přehled NHL Morning Skate, dosud držela laťku Philadelphia. Tisícovku výher pokořila ve 2018. zápase základní části. Minnesota ji předstihla o 23 utkání. Na klub, který vstoupil do ligy teprve v sezoně 2000/01, je to úctyhodné číslo.
Ještě výmluvnější je srovnání s Columbusem. Blue Jackets vstoupili do NHL ve stejném roce jako Wild, měli tedy stejně času i stejné startovní podmínky. Podle dostupných přehledů historických tabulek mají na kontě 854 výher. Za Minnesotou zaostávají o 146 vítězství, tedy zhruba o dvě kompletní sezony slušného týmu.
|Klub
|Milník
|Počet zápasů / výher
|Minnesota Wild
|1000. výhra
|1995 zápasů
|Philadelphia Flyers
|1000. výhra
|2018 zápasů
|Columbus Blue Jackets
|dosavadní výhry (start 2000/01)
|854 výher
Samotný zápas se Sharks se točil kolem Kirilla Kaprizova. Ruský útočník se podílel na všech čtyřech gólech, jeden dal a třikrát asistoval. Po zápase měl 16 branek a 30 bodů v 18 utkáních a vedl tabulku střelců celé ligy. Quinn Hughes přidal gól a dvě přihrávky a podle NHL Stats tím zapsal stý zápas kariéry s více než jednou asistencí. Jesper Wallstedt v brance chytil 23 střel. Kouč John Hynes i Kaprizov po utkání podle českého webu NHL mluvili o obousměrné hře, napadání a o tom, že tým po vedení nechce jen bránit.
Kdo vlastně nastoupil: šest zemí, žádná Kanada
Podle oficiální předzápasové sestavy Wild vypadala Minnesota proti San Jose takto:
- Útok: Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy; Šabanov, Jurov, Trenin; Coleman, McCarron, Brink; Sturm, Hartman, Pitlick
- Obrana: Hughes, Brodin; Määttä, Bogosian; Kiersted, Špaček
- Brankář: Wallstedt
Rozpis podle zemí ukazuje, jak pestrá ta parta je:
|Země
|Hráči
|Počet
|USA
|Boldy, Coleman, McCarron, Brink, Hartman, Pitlick, Hughes, Bogosian, Kiersted
|9
|Rusko
|Kaprizov, Šabanov, Jurov, Trenin
|4
|Švédsko
|Eriksson Ek, Brodin, Wallstedt
|3
|Finsko
|Määttä
|1
|Česko
|Špaček
|1
|Německo
|Sturm
|1
Jedna drobnost si zaslouží pozornost. V předpokládané sestavě figuroval jako druhý brankář Calvin Pickard, rodák z Kanady. Do hry ale nezasáhl, celý zápas odchytal Wallstedt. Přesnější je tedy mluvit o zápase bez Kanaďana na ledě, ne o celé zapsané lavičce bez kanadského pasu. Nic to ale nemění na tom, že všech devatenáct hráčů, kteří se ten večer dotkli puku, pocházelo odjinud.
Záměr to podle nás nebyl. Zahajovací soupiska Minnesoty pro sezonu 2026/27 Kanaďany obsahovala a proti Sharks chyběla kvůli zranění pětice Brock Faber, Marcus Foligno, Nick Foligno, Filip Gustavsson a Jared Spurgeon. Mezi nimi i kanadský kapitán obrany Spurgeon. Rozhodla marodka, ne skauting.
Proč je to v NHL pořád výjimka
Kanada zůstává největší zásobárnou ligy. Podle statistiky NHL k zahajovacím soupiskám bylo na startu sezony 2026/27 v soutěži 306 Kanaďanů ze 723 hráčů, tedy 42,3 procenta. Američanů bylo 192, což odpovídá 26,6 procenta. Hráči ze zemí mimo Severní Ameriku tvoří zhruba 31 procent ligy.
Kanaďané už tedy dávno nemají absolutní většinu. Pořád jich je ale tolik, že průměrný tým jich má v sestavě kolem deseti. Aby žádný z nich nezasáhl do hry, musí se sejít zranění, aktuální složení i trenérova volba. Přesný počet zápasů, v nichž se to v historii NHL stalo, veřejně dostupné databáze nenabízejí. Jde o úkaz mimořádně vzácný.
A tady vstupuje do hry Ivan Hlinka. Podle statistického přehledu, ze kterého srovnání vychází, se poslední obdobný případ pojil s Pittsburghem pod jeho vedením v prosinci 2000. Konkrétní zápas se nám v oficiálních záznamech dohledat nepodařilo. Kontext ale sedí. Hlinka přišel do Penguins v únoru 2000 jako asistent a od sezony 2000/01 převzal tým jako hlavní trenér po Herbu Brooksovi. Washington Post tehdy psal, že 11 z 23 hráčů soupisky byli Evropané. Kabinu táhla česká osa: Jaromír Jágr, Martin Straka, Robert Lang, Jiří Šlégr, Jan Hrdina, Michal Rozsíval a olympijský vítěz z Nagana Josef Beránek. Pokud se někde v roce 2000 dalo obejít bez Kanaďanů, pak právě tam.
Špaček a česká linka v St. Paul
Jediný Čech v sestavě nehrál hlavní roli, ale svou práci odvedl. Třiadvacetiletý David Špaček, obránce s číslem 82, nastoupil ve třetím páru s Mattem Kierstedem. Narodil se v Columbusu v Ohiu, hokejově se ale hlásí k Česku, za které reprezentoval. Server PuckPedia ho vede s českou národností a ročním platem kolem 19 milionů korun, což je v NHL suma pro hráče ze spodní části sestavy.
K 9. listopadu měl v sezoně 11 zápasů a jednu asistenci. Na ledě tráví při hře pět na pět zhruba 11 minut za zápas, k tomu kratší směny v přesilovkách i oslabeních. Prostor dostal i díky zraněným Faberovi a Spurgeonovi. Zda si místo v sestavě udrží, až se oba vrátí, ukáže konkurence v kabině.
Zapadá do dlouhé řady. Prvním Čechem v dresu Wild byl Ladislav Benýšek, po něm přišli Filip Kuba, Roman Šimíček, Pavel Patera, Zbyněk Michálek, Martin Škoula, Marek Židlický, Tomáš Mojžíš, Martin Havlát, Petr Sýkora, Petr Kalus i Martin Hanzal. Nejvýraznější stopu podle EliteProspects zanechali:
- Filip Kuba: 357 zápasů, 132 bodů
- Marek Židlický: 241 zápasů, 123 bodů
- Martin Havlát: 151 zápasů, 116 bodů
Carolina na dostřel a otázka, kde je strop
Minnesota po výhře nad Sharks hned další den prohrála doma s Tampou Bay 3:4 po prodloužení. K 9. listopadu 2026 má podle tabulky CBS Sports bilanci 12-3-4, 28 bodů a skóre +20. Před ní je jen Carolina se 14 výhrami a 30 body. Hurricanes jsou obhájci Stanley Cupu, ve finále 2026 porazili Vegas 4:2 na zápasy a celé play off zvládli s bilancí 16-3. Dvoubodový odstup za takovým soupeřem je vizitka.
Projekce CBS Sports dává Wild 97procentní šanci na play off. Tím ale ambice v St. Paul nekončí. Klub za šestadvacet let existence došel nejdál do finále Západní konference v roce 2003, ve své teprve třetí sezoně. Od té doby se jarní cesty lámaly v prvním či druhém kole. Podle nás tentokrát rozhodne zdraví obránců a brankářů a hlavně to, jestli se produkce rozloží šířeji. Teď stojí až příliš na Kaprizovovi a Hughesovi. Kaprizovovi od této sezony běží osmiletá smlouva v hodnotě zhruba 3 miliard korun, ročně přes 370 milionů. Minnesota na něm postavila identitu. Zatím se jí to vrací.
Nejbližší program Wild:
|Datum (místní)
|Soupeř
|Začátek v Česku (přibližně)
|10. 11.
|v Montrealu
|01:00 (noc na 11. 11.)
|12. 11.
|v Torontu
|01:00 (noc na 13. 11.)
|14. 11.
|v Bostonu
|01:00 (noc na 15. 11.)
|17. 11.
|doma s Nashvillem
|02:00 (noc na 18. 11.)
|19. 11.
|v Calgary
|02:00 (noc na 20. 11.)
V Česku vysílají NHL v této sezoně Nova a Prima, část zápasů zdarma na Nova Action a Prima Sport. Všechna utkání nabízí NHL.tv na platformě DAZN, ovšem s anglickým komentářem.
Tým ze státu, který si říká „stát hokeje“, slavil historický milník se sestavou, jakou by v roce 2000 dokázal poskládat snad jen Hlinka. Kanadské kořeny NHL tím nikdo nepopírá, Pickard seděl na střídačce a Spurgeon se brzy vrátí. Jen se ukázalo, že tisícovka se dá vyhrát i v šesti jazycích najednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka