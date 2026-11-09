Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak vypadala královna Kleopatra: Vědci pomocí AI zrekonstruovali její krásnou tvář

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Poslední faraonka starověkého Egypta si dokázala podmanit Julia Caesara i Marca Antonia, dva nejmocnější muže antického světa. Hollywood z ní udělal hotovou femme fatale. Odpovídá však tato představa skutečnosti?
Jak vypadala královna Kleopatra: Vědci pomocí AI zrekonstruovali její krásnou tvář

Jak vypadala královna Kleopatra: Vědci pomocí AI zrekonstruovali její krásnou tvář

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
HOSPODSKÝ KVÍZ: Od historie po přírodu. Těchto 10 otázek zamotá hlavu i chytrým lidem
HOSPODSKÝ KVÍZ: Od historie po přírodu. Těchto 10 otázek zamotá hlavu i chytrým lidem
17. a 18. listopadu se nad Českem rozzáří nebeské divadlo. K Zemi míří velký meteorický roj
17. a 18. listopadu se nad Českem rozzáří nebeské divadlo. K Zemi míří velký meteorický roj

V noci ze 17. na 18. listopadu dosáhne meteorický roj Leonidy svého vrcholu. Tmavá obloha bez rušivého...

11. listopadu opět začne fungovat aplikace Můj Albert. Zákazníci dostanou dvojnásobné slevy
11. listopadu opět začne fungovat aplikace Můj Albert. Zákazníci dostanou dvojnásobné slevy

Po měsíčním výpadku kvůli kyberútoku se 11. listopadu znovu rozběhne aplikace Můj Albert. Řetězec nabídne...

Evropu zasáhla masivní bouře Bruna. Přinesla přívalové deště a vichřice
Evropu zasáhla masivní bouře Bruna. Přinesla přívalové deště a vichřice

Mohutná bouře Bruna už dorazila ke Kanárským ostrovům, kde způsobila silné poryvy větru a vydatné srážky....

“Obyčejný“ svářeč si postavil z říčních kamenů rozlehlý hrad. Pracoval na něm sám 20 let každý den
“Obyčejný“ svářeč si postavil z říčních kamenů rozlehlý hrad. Pracoval na něm sám 20 let každý den

V severošpanělské provincii Burgos stojí pohádkový hrad s kruhovými věžemi a cimbuřím. Nepostavil ho žádný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.