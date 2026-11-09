Most, který zmizel v Lipně. Srdce Vltavy ukrývá příběh starý 250 let

Kdo dnes zavítá na břeh Lipna pod Pihlovem, může si všimnout dvou štěrkových náspů. Právě mezi těmito břehy se kdysi klenul dřevěný most. A rozhodně nešlo jen o obyčejnou stavbu přes řeku.
Most, který spojoval tři vesnice
Historické mapy prozrazují, že most existoval už v druhé polovině 18. století. Zachycuje ho takzvané první vojenské mapování, které probíhalo v letech 1764 až 1783. Sloužil především místním hospodářům a spojoval cesty mezi pozemky sedláků z Pihlova, Perneku a Horní Plané.
„V první čtvrtině 19. století byl majitelem pozemků na obou březích mostu jakýsi Mathias Stifter z Perneku čp. 7,“ uvedli odborníci z Musea Fotoateliér Seidel.
Most tak po generace představoval důležitou součást každodenního života zdejších obyvatel. Své místo měl také v osobních vzpomínkách rodiny Seidelových. Ti se do této části Šumavy rádi vraceli a Vltavu vnímali jako místo odpočinku i letních radovánek.
Kamenné náspy pihlovského mostu v Srdci Vltavy.
Ve svém deníku z roku 1924 zanechal František Seidel velmi působivou vzpomínku:
„Po jídle jsme se koupali ve Vltavě, nedaleko Pihlova u mostu v srdci Vltavy. Vltava je tam velmi čistá. Také jsme měli písčitá místa, uprostřed bylo hluboko.“ Z několika vět je patrné, jak odlišnou podobu měla zdejší krajina před vznikem přehrady.
Jedna z nejzajímavějších kapitol se odehrála po druhé světové válce.
„Most se stal po válce také cestou ke svobodě rodiny Wagnerovy (Osen) ze Staré Hutě, která přes něj uprchla do Rakouska i s celým svým hospodářstvím,“ doplnili odborníci. Lipenská přehrada změnila všechno
Ještě po druhé světové válce most stál. Dokládají to letecké snímky Vojenského hydrogeologického ústavu v Dobrušce z roku 1947 i speciální mapa z roku 1951. Jenže krajina se měla brzy změnit k nepoznání.
S výstavbou lipenské přehrady přišla i definitivní tečka za řadou staveb a cest, které po staletí patřily k životu kolem Vltavy. V roce 1959 už most na leteckých mapách nenajdeme. Voda postupně zaplavovala údolí a staré stavby musely ustoupit novému vodnímu dílu.
Lipenská přehrada vznikala v letech 1952 až 1959 jako součást rozsáhlého projektu na řece Vltavě. Myšlenka její výstavby se začala rodit už po ničivých povodních v roce 1890, kdy se objevily první návrhy na vybudování přehrad, které by pomohly regulovat tok řeky. V únoru 1958 se přehrada začala napouštět.