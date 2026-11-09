Aslaner zničil Frimponga a napodobil Adesanyovy slavné šípy. Provokace Ira mu nevyšly, Turek si řekl o pás

Necelou minutu před koncem prvního kola bylo v Hannoveru hotovo. Ozan Aslaner, 29letý turecký bojovník lehké váhy s bilancí 11-6-1 před zápasem, dotlačil soupeře k pletivu a složil ho boxerskou kombinací. Rozhodčí zápas okamžitě ukončil. Na podlaze zůstal Denis Frimpong, 31letý Ir ze stejné divize s bilancí 8-4-0, kterého česká organizace OKTAGON MMA na jeho profilu sama popisuje jako showmana a jednoho z nejhlasitějších mužů soutěžního projektu OKTAGON Challenge. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální výsledky, pořadí divize i zápasové databáze a počítala, co z toho pro Aslanera doopravdy plyne.
Turek ho opřel o pletivo a začalo počítání škod
Turnaj OKTAGON 97 se konal 7. listopadu 2026 v Hannoveru a souboj obou mužů nebyl titulový. Byl vypsaný jako catchweight 72 kg, tedy na váze dohodnuté mimo oficiální kategorie. Z výsledkového článku, který organizace zveřejnila 8. listopadu 2026, plyne, že Aslaner vyhrál knockoutem v 1. kole v čase 4:16. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala stejný zápas uvedený jako technický knockout po úderech, se shodným kolem i časem.
Podle oficiálního popisu průběhu OKTAGONu držel Aslaner od začátku vysoké tempo, ubránil pokusy o přenesení zápasu na zem a soupeře postupně rozebíral. Měřil přitom 178 cm proti Frimpongovým 188 cm. Konec přišel 256 sekund po gongu, tedy po zhruba 85 % pětiminutového kola. Frimpong měl skoro celé kolo na to něco změnit a nezměnil nic.
Doplňková databáze FightHub, která není oficiální statistikou organizace, uvádí 45 Aslanerových zásahů proti 13 Frimpongovým a jeden knockdown; čas ukončení ale vede o sekundu jinak. Ještě den před zápasem přitom vypadalo, že večer bude patřit muži, který mluvil.
Co všechno stihl Ir napovídat, než se za ním zavřela klec
Na stránce turnaje OKTAGON MMA zápas rámuje jako vyústění měsíců, během kterých si oba posílali ostré vzkazy. Frimpong má v organizaci přezdívku The Menace a roli muže, který se mikrofonu nebojí. Aslaner do toho nemluvil.
Po konci se to otočilo. Podle serveru Káóčko natáhl turecký bojovník nad ležícím soupeřem pomyslný luk a třikrát po něm vystřelil. Gesto proslavil Israel Adesanya: americká organizace UFC v přehledu největších momentů střední váhy popisuje, jak jím Adesanya po knockoutu Alexe Pereiry na UFC 287 odpověděl právě Pereirovi.
Z pozápasového rozhovoru pak server Top-Fight cituje Aslanerovu větu „Chtěl bych pás“. Je to jeho přání, ne oznámení organizace. A mezi přáním a titulovým zápasem leží pořadí lehké váhy.
Pořadí lehké váhy má po Hannoveru nepříjemný úkol
Z oficiálního rankingu OKTAGON MMA ve znění k 23. říjnu 2026 redakce MMAmag vyčetla, že divizi vládne Mateusz Legierski, Aslaner je pátý a Frimpong osmý. Pořadí je ale starší než turnaj a organizace ho po Hannoveru zatím nepřepsala.
Aslanerova série tří výher v řadě vypadá podle Sherdogu takto:
- Marco Elpidio, OKTAGON 80, 22. listopadu 2025, rozdělené rozhodnutí
- Vladimír Lengál, OKTAGON 87, 25. dubna 2026, jednomyslné rozhodnutí
- Denis Frimpong, OKTAGON 97, 7. listopadu 2026, zakončení v 1. kole
Český bojovník Lengál je v témže pořadí devátý. Frimpongova série vypadá obráceně: Gökhan Aksu ho zastavil 22. listopadu 2025, Niko Samsonidse v červnu 2026 a Aslaner 7. listopadu 2026, tedy tři tvrdé konce během 350 dnů. Po zápase vede Sherdog Aslanera na 12-6-1 a Frimponga na 8-5-0, zatímco profily na webu OKTAGONu 9. listopadu 2026 ještě ukazovaly předzápasový stav. Mezi pátým místem a pásem ale stojí čtyři jména a jeden detail, který Aslanerovu výzvu komplikuje.
Výzva na Legierského má jeden háček
ANALÝZA Aslaner si o pás řekl po zápase, který nebyl ani titulový, ani v čisté lehké váze. O titul se ten večer bojovalo v hlavním zápase bantamové váhy, kde šampion Igor Severino dával pás do hry proti Maxi Holzerovi. Mezi Aslanerem a Legierským je v posledním zveřejněném pořadí čtveřice Ivan Buchinger, Fedor Duric, Gökhan Aksu a Niko Samsonidse.
OKTAGON staví zápasy i na příbězích a Hannover patří k jeho německé expanzi. Hlasitý konec před německým publikem váží při skládání dalších zápasů svoje, i když pořadí divize říká něco jiného.
Realističtější než titul je proto souboj s někým z první čtyřky, nejlogičtěji se Samsonidsem, který Frimponga zastavil pár měsíců před Aslanerem. Výsledkový článek vydaný po turnaji dalšího soupeře nepotvrzuje. Měsíce vzkazů narazily na 4:16. Koho Turek dostane příště, ale neurčuje mikrofon.
Metodika
Článek stojí na veřejně dostupných materiálech: výsledkovém článku OKTAGON MMA z 8. listopadu 2026, profilech obou bojovníků, oficiálním rankingu ve znění k 23. říjnu 2026, bilancích na Sherdogu a doplňkové databázi FightHub, vše otevřeno 9. listopadu 2026; na turnaj redakce MMAmag nejela a pracovala se záznamy a databázemi. Do přepočtu podílu kola vstoupil oficiální čas ukončení 4:16, tedy 256 sekund, a délka kola 5:00, tedy 300 sekund, což dává 85,3 %; jde o ilustrativní přepočet, ne o sportovní statistiku. Rozestup 350 dnů je spočítán z krajních dat Frimpongových porážek podle Sherdogu, 22. listopadu 2025 a 7. listopadu 2026. V metodě zakončení se zdroje liší: OKTAGON MMA uvádí knockout, Sherdog technický knockout po úderech, článek se drží oficiálního výsledku organizace. Gesto se třemi šípy, doslovné znění Aslanerovy titulové výzvy ani konkrétní Frimpongovy věty z vážení se v primárních záznamech OKTAGONu dohledat nepodařilo, proto je článek uvádí přes servery Káóčko a Top-Fight, nebo vůbec; oficiální statistiku zápasu text nezahrnuje a další soupeř obou bojovníků zůstává otevřenou otázkou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka