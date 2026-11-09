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Aslaner zničil Frimponga a napodobil Adesanyovy slavné šípy. Provokace Ira mu nevyšly, Turek si řekl o pás

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Měsíce ostrých vzkazů skončily v Hannoveru během jediného kola. Denis Frimpong vydržel skoro celých pět minut a nezměnil nic. To, co přišlo pak, bylo ještě odvážnější.
Aslaner zničil Frimponga a napodobil Adesanyovy slavné šípy. Provokace Ira mu nevyšly, Turek si řekl o pás

Aslaner zničil Frimponga a napodobil Adesanyovy slavné šípy. Provokace Ira mu nevyšly, Turek si řekl o pás

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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