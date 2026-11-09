Test znalostí o dětských pořadech z 80. let: Kdysi je sledoval každý, dnes získá 10/10 bodů jen málokdo

Magion, Vega, Studio Kamarád nebo Večerníček. Dětská televize osmdesátých let měla své nezaměnitelné kouzlo a hrdiny, na které se nezapomíná ani po letech. Zavzpomínejte na ně v našem kvízu.
Televize měla v osmdesátých letech v každé domácnosti své pevné místo. Zatímco dospělí sledovali seriály, zábavné soutěže, hudební pořady nebo oblíbené komedie, na své si přicházeli také ti nejmenší. Televizní program sice zdaleka nenabízel tolik možností jako dnes, přesto dokázal děti pravidelně přikovat k obrazovkám. Na oblíbené pořady se čekalo a jejich vysílání se často stávalo součástí rodinného programu. Na In-Lifestyle se vám zeptáme na zábavné pořady pro děti z 80. let.
Studio Kamarád a nedělní ráno před obrazovkou
Dětská televizní tvorba měla v tehdejším Československu své nezaměnitelné kouzlo. Nešlo jen o pohádky, ale také o zábavná pásma, ve kterých se střídaly písničky, soutěže, rozhovory, animované příběhy a zahraniční seriály. Děti tak měly své televizní hrdiny, moderátory i pořady, na které se těšily každý týden.
Mezi nejoblíbenější pořady patřilo bezpochyby Studio Kamarád, které si získalo malé diváky svým osobitým světem a nezapomenutelnými postavičkami. Své příznivce měl také Magion, stejně jako později vzniklá Vega. Každý z těchto pořadů měl trochu jinou podobu, společné ale měly jedno: dokázaly děti pobavit a nabídnout jim spoustu zajímavého. A samozřejmě nesmíme zapomenout na Večerníček, který byl pro mnoho rodin neodmyslitelnou tečkou za každým dnem.
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Dnes si můžeme pohádky a seriály pustit prakticky kdykoliv, v osmdesátých letech se však muselo čekat na jejich vysílací čas. Právě proto si řadu pořadů a jejich hrdinů pamatujeme dodnes. Vzpomínáte si, kdo jednotlivými pořady provázel, jak se jmenovaly oblíbené postavičky nebo které seriály tehdy děti sledovaly? Připravili jsme deset otázek, které prověří, jak dobře si televizní dětství osmdesátých let pamatujete.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Proženy.cz
Tento příspěvek Test znalostí o dětských pořadech z 80. let: Kdysi je sledoval každý, dnes získá 10/10 bodů jen málokdo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.