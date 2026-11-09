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Kdo smí autem k Luční a Labské boudě? Spor s KRNAP řeší soud

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Jak rychle se dostane opravář nebo zásobování k Luční a Labské boudě? Podle majitelů trvá vyřízení výjimky pro vjezd příliš dlouho. U soudu napadají také používání kamer na příjezdových cestách. Správa KRNAP pravidla hájí ochranou přírody. Soud má rozhodnout ve středu.
Kdo smí autem k Luční a Labské boudě? Spor s KRNAP řeší soud

Kdo smí autem k Luční a Labské boudě? Spor s KRNAP řeší soud

Zdroj: Libor Podrázský
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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