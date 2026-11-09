Operace slepého střeva a pak prohra na Turnaji mistryň. Siniaková s Townsendovou nezvládly návrat na kurty

Ve 2:30 ráno, v den plánovaného zápasu v mexické Guadalajaře, probudila Taylor Townsendovou prudká bolest břicha. Nejdřív to vypadalo na otravu jídlem. Ultrazvuk ale ukázal zánět slepého střeva a lékaři podle jejích slov pro americký pořad Good Morning America trvali na urgentní operaci. Od té zářijové noci uběhlo zhruba 53 až 54 dní, než se Američanka s Kateřinou Siniakovou znovu postavily na kurt. Návrat na WTA Finals v Indian Wells ale skončil porážkou 6:4, 1:6, 8:10 se Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Podle nás nejde o propadák. Byla to první skutečná zkouška, jestli nejlepší pár sezony dokáže po dlouhé pauze rychle najít zápasový rytmus. A to ve formátu, který žádné rozehrávání neodpouští.
Od trofeje na US Open na operační sál
Poslední společný zápas před pauzou byl zároveň jejich největším letošním triumfem. Na US Open 2026 otočily 11. září finále proti Kruegerové s Montgomeryovou 5:7, 6:0, 6:2 a podle WTA tím společně zkompletovaly kariérní grandslam.
O necelý týden později se oslavy změnily ve zdravotní drama. Townsendová po diagnóze odletěla zpět do Texasu, kde podle sekundárních zdrojů podstoupila urgentní operaci v Houstonu. Přesné datum zákroku veřejně nezaznělo, zdravotní potíže se ale datují do poloviny září. Dva týdny nato už na sociálních sítích sdílela rehabilitaci, běh a posilování středu těla. Pevný termín návratu neměla. Cíl ano: Turnaj mistryň.
Ten splnila. Od finále v New Yorku do prvního zápasu v Indian Wells uběhlo 58 až 59 dní bez jediného společného utkání.
Zápas, který se zlomil po prvním setu
Začátek přitom vypadal jako pokračování jejich dosavadní nadvlády. Česko-americká dvojice brzy prolomila soupeřkám podání, vedla 3:1 a první set dotáhla 6:4. Proti Italkám měly navíc silnou bilanci: v semifinále jarního Indian Wells je smetly 6:2, 6:2 a ve finále v Miami vyhrály 7:6, 6:1.
Pak se zápas obrátil. Erraniová s Paoliniovou podle zápasového reportu WTA ve druhé sadě odskočily a ovládly ji 6:1. Rozhodující super tie-break byl vyrovnaný, poslední slovo ale měly Italky. Celé utkání trvalo hodinu a 32 minut. Pro Erraniovou s Paoliniovou to byla vůbec první výhra nad tímto párem.
Statistiky ukazují, kde se zápas rozhodl:
|Ukazatel
|Siniaková/Townsendová
|Erraniová/Paoliniová
|Proměněné brejkboly
|1 ze 7
|2 ze 7
|Udržená podání
|6 z 8
|8 z 9
Šest nevyužitých šancí na brejk je u páru, který celou sezonu trestal každé zaváhání, nezvykle vysoké číslo. Žádný zdroj přitom neuvádí, že by Townsendovou během zápasu omezovalo zdraví. Porážka tak působí jako sportovní problém: chyběla ostrost v klíčových výměnách, kterou dává jen pravidelné hraní. Taková ostrost se v tréninku nahradit nedá.
Sezona, kterou jedna prohra nesmaže
Kontext je důležitý. Siniaková s Townsendovou v roce 2026 vyhrály Indian Wells, Miami, Madrid, Roland Garros a US Open. Na WTA Finals se kvalifikovaly jako úplně první pár, už v polovině srpna, kdy měly na kontě čtyři tituly ze sedmi společných turnajů a sérii osmnácti vítězných zápasů. Siniaková je podle profilu WTA deblovou světovou jedničkou a letos má bilanci 54 výher a 8 proher.
Erraniová s Paoliniovou naopak na turnaj proklouzly jako poslední kvalifikovaný pár. Většinu sezony sbíraly finále a semifinále, první titul získaly až v Tokiu. Právě proto výsledek působí jako překvapení. Mezi osmi nejlepšími dvojicemi světa ale stačí jeden nevyhraný set a z favorita se stává pronásledovatel.
Co musí udělat pro postup
Formát dává šanci na nápravu. Ve čtyřčlenné skupině postupují dva nejlepší páry, každá výhra má stejnou váhu. Při shodě dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas, při shodě tří procento vyhraných setů a gamů. Pravidla podrobně popisuje průvodce turnajem na webu WTA.
Po prvním kole vedou skupinu s bilancí 1:0 Erraniová s Paoliniovou a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou. Siniaková s Townsendovou a Perezová se Schuursovou mají shodně 0:1. Scénáře jsou jasné:
- Dvě výhry: postup mají prakticky ve svých rukou.
- Jedna výhra: rozhodovat budou ostatní výsledky a počty setů a gamů.
- Dvě prohry: konec ve skupině.
Další zápas proti Perezové se Schuursovou je podle českého programu naplánovaný na noc na středu 11. listopadu od 0:00. Přenos vysílá CANAL+ Sport 2. Čas závěrečného duelu s Bucsaovou a Melicharovou-Martinezovou zatím pořadatelé neupřesnili, skupina se uzavře 12. listopadu místního času.
Ve hře je i hodně peněz. Z celkové dotace zhruba 220 milionů Kč připadá na čtyřhru asi 44 milionů. Neporažený deblový pár si může odvézt kolem 16 milionů Kč. Tuhle možnost už Siniaková s Townsendovou ztratily, o titul ale hrají dál.
Česká stopa na turnaji je přitom silná. Linda Nosková zvládla debut a Martu Kosťukovou porazila 6:2, 6:4. Karolína Muchová měla turnaj otevřít proti Aryně Sabalenkové, se kterou má vzájemnou bilanci 3:2, jediný letošní souboj ale vyhrála Běloruska.
Podle nás teď záleží hlavně na tom, jak rychle se vrátí jistota v koncovkách. Pár, který letos vyhrál dva grandslamy a tři turnaje kategorie 1000, nezapomněl hrát za jediný zápas. Jen mu po dvou měsících bez soutěžního tenisu chybělo pár procent. V Indian Wells přitom rozhoduje právě těch několik míčů na brejk, které v neděli skončily na straně Italek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář