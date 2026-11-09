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Druhé místo je samozřejmostí: Pokud ho nezíská, bude ponížen

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George Russell prožil v Brazílii náročný závod, který poznamenal incident po výjezdu z boxů. Roztočil se a ztratil drahocenný čas, než se mu podařilo otočit. Tento moment dokonale vystihl Britovu sezonu, ve které mu nevyšlo téměř nic.
Druhé místo je samozřejmostí: Pokud ho nezíská, bude ponížen

Druhé místo je samozřejmostí: Pokud ho nezíská, bude ponížen

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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