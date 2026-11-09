Jíra ustoupil z vedení G MMA po vlně kritiky a popsal důvody. Podle zákulisních informací to ale proběhlo jinak

Kdo si 31. října 2026 pustil přenos z pražské Nové Spirály, mohl si na stránce G MMA přečíst, že Jiřího Kajínka čeká boxerský debut proti Martinu Bachaři Trnečkovi. Ve veřejné kartě turnaje má ale týž duel označení speciální pravidla. Podle popisku, který organizace zveřejnila na svém webu, Kajínek nakonec ovládl páku. Rozdíl mezi plakátem a tím, co se odehrálo, nedopadl na nikoho z klece. Dopadl na muže, který kartu skládal. Redakce MMAmag porovnala anonci zápasu na stránce G MMA s tím, jak týž duel vede veřejná karta GMMA Stats.
Jíra zůstává u mikrofonu, pustil ale něco mnohem cennějšího
Jakub Jíra je promotér a hlavní tvář G MMA. Tahle česká organizace vznikla v roce 2026 a míchá bojové sporty s formáty show a známými jmény. Jíra podle vyjádření, které poskytl serveru eXtra.cz 9. listopadu 2026, kartu nejbližšího galavečera přenechá Martinu Kocourkovi. Podíl prý neprodává, zůstává promotérem i moderátorem.
Pustil ale matchmaking, tedy rozhodování o tom, kdo s kým půjde do klece. To je v téhle branži víc než sportovní funkce: určuje, co si fanoušek koupí. Rozhovory a komunikaci s médii po něm přebírá nová tisková mluvčí, kterou eXtra.cz uvádí jako Natálii.
Profil organizace, který Fight-live zveřejnil 27. října 2026, tedy čtyři dny před premiérou, vedl Jíru jako hlavní tvář a Kocourka jako promotéra. Po premiéře zbyl Jírovi mikrofon. Kocourka cituje web MMA Shorties 8. listopadu 2026 slovy: „Kartu na galavečer číslo dvě budu dělat já… nikoliv Kuba“.
Jíra sám mluví o společné dohodě a o tom, že si potřebuje odpočinout. Mezi premiérou a tímhle oznámením se ale v kleci stalo něco, co fanoušky zvedlo ze židle.
Boxerský debut, na který diváci čekali marně
V kartě turnaje G MMA 1: SAMHAIN, kterou vede neoficiální statistický web GMMA Stats, redakce MMAmag dohledala u duelu Jiří Kajínek proti Martinu Bachaři Trnečkovi disciplínu speciální pravidla. Stejný štítek nese souboj Miroslava Sládka s Jiřím Ovčáčkem. Na stránce zápasu přitom stojí věta o boxerském debutu.
Kajínek formát nepopřel, mířil na komunikaci. Jeho příspěvek na Instagramu cituje eXtra.cz takto: „Avizoval jsem, aby k našemu zápasu napsali rovnou páku, ti lidé se s tím ztotožní a bude to fajn. Rozhodnutí bylo jiné“. Vadí mu tedy plakát, ne páka.
Ostřeji to v podcastu Breakdown shrnul Tomáš Le Sy, promotér konkurenční organizace Clash MMA, ze které Jíra podle Fight-live v roce 2025 odešel. Jeho slova přebírá rovněž eXtra.cz: „A ty čekáš, že uvidíš borce se prát, a oni si dají páku – vždyť to je prostě poděl, nic víc“. Kritika přichází od konkurence, což jí ubírá na nezaujatosti. Popisuje ale přesně to, co stojí ve veřejné kartě.
Jíra o premiéře mluví jako o skvělé kartě a odvolává se na čísla, která zvenčí nikdo nevidí.
Skvělá karta podle Jíry. A pak je tu dvanáct řádků veřejné karty
„Byla to skvělá karta. Čísla sledovanosti na sociálních sítích a prodeje PPV nám to potvrzují,“ řekl Jíra 9. listopadu 2026 serveru eXtra.cz. Konkrétní údaj k tomu ale nedodal. Zkratka PPV označuje placený přenos jedné akce a počet prodaných přenosů G MMA nezveřejnila. Jde tedy o Jírovo tvrzení, ne o ověřitelné číslo.
Redakce MMAmag prošla všech dvanáct řádků veřejné karty GMMA Stats a spočítala, kolik duelů mělo klasický sportovní štítek.
|Formát na kartě G MMA 1: SAMHAIN
|Počet zápasů
|Podíl
|MMA, box a K1
|5
|41,7 %
|Speciální pravidla
|2
|16,7 %
|Formáty show a týmové formáty včetně štítku Zápas
|5
|41,7 %
|Celkem podle GMMA Stats
|12
|100 %
Do poslední skupiny spadl i hlavní zápas Makhmuda Muradova s Janem Diegem Kotlárem, protože karta u něj neuvádí MMA, box ani K1, jen neurčitý štítek Zápas. Víc než polovina premiéry tak stála mimo standardní sportovní disciplíny. Kocourek podle MMA Shorties slibuje, že druhá karta bude sportovnější. Otázka je, co z toho půjde ověřit.
Druhá karta ukáže, jestli šlo o změnu, nebo o přestávku
ANALÝZA Jíra mluví o dohodě a odpočinku, eXtra.cz píše podle zákulisních informací o ostré kritice uvnitř vedení. Obě verze stojí vedle sebe a ani jedna nemá oporu ve zveřejněném dokumentu. Potvrzené je jen tohle: člověk, který skládal kritizovanou kartu, ji příště skládat nebude.
V segmentu, kde fanoušek nekupuje výsledek, ale balík jmen, slibů a konfliktu, je špatně popsané pravidlo dražší chyba než slabý výkon. Páka se dá prodat. Stačí ji napsat na plakát, přesně jak to podle svých slov navrhoval Kajínek. Problém nevznikl v kleci, vznikl v popisce.
Pro české a slovenské fanoušky z toho plyne jediná měřitelná věc. Příští kartu staví Kocourek a Jíra avizuje návrat na tiskovou konferenci ke druhému turnaji začátkem roku 2027. Z jeho vyjádření ale neplyne, že se vrátí ke skládání karet. Až se objeví rozpis druhé akce, půjde položit vedle sebe plakát a kartu. A bude jasné, jestli se po devíti dnech měnila praxe, nebo jen jmenovka.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek