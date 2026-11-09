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CSG uspěla v programu americké armády za 4,2 miliardy dolarů

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Skupina CSG prostřednictvím své americké společnosti MSM North America získala rámcový kontrakt, který jí umožní ucházet se o projekty modernizace muničních závodů americké armády. Pětiletý program MATOC má celkový finanční strop přibližně 4,2 miliardy dolarů pro všechny vybrané dodavatele.
CSG uspěla v programu americké armády za 4,2 miliardy dolarů

CSG uspěla v programu americké armády za 4,2 miliardy dolarů

Zdroj: CSG/MSM North America
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:42

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