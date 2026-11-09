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Nikdo mě nikdy neoslovil, říká Berger. Bývalá opora reprezentace kritizuje výchovu mladých českých fotbalistů

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Patrik Berger by se do českého fotbalu zapojil, ale jen s volnýma rukama. Nabídka podle něj nikdy nepřišla. Vadí mu i to, jak se u nás děti učí hrát.
Nikdo mě nikdy neoslovil, říká Berger. Bývalá opora reprezentace kritizuje výchovu mladých českých fotbalistů

Nikdo mě nikdy neoslovil, říká Berger. Bývalá opora reprezentace kritizuje výchovu mladých českých fotbalistů

Zdroj: Český fotbal
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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